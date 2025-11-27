Az éves országos autópálya-matrica egész Magyarország területén érvényes, amellyel az ország összes fizetős útszakasza használható – ezzel valószínűleg azok is tisztában vannak, akik egyáltalán nem közlekednek autópályán.
Az éves e-matrica a tárgyévben nyújt úthasználati jogosultságot, amellyel akár 13 hónapon keresztül is használhatók a fizetős szakaszok, ugyanis:
Aki a decemberi hónapban – az elővásárlás során – vásárolt éves matricák a következő év január 1-től, az azt követő év január 31. 23:59 óráig érvényesek.
Szóval ha valaki 2024. decemberében, elővásárlással szerezte be az autópálya-matricát, az 2025. január 1 – 2026. január 31. között lesz érvényes. Így, ha idejében beszerezzük az éves matricánkat, úgy akár 13 hónapnyi úthasználati jogosultságot is kaphatunk.
Ha pedig a vásárlás pillanatától számolunk (szóval nem az elővásárlási lehetőségtől), akkor az éves matrica mindig a tárgyévet követő év január 31. napjának 23:59 órájáig érvényes.
Arra viszont mindenképp figyelni kell, hogy az elővásárlás során beszerzett éves autópálya-matricák a következő év január 1-től lesznek érvényesek, nem azonnal.
Mennyibe fog kerülni a 2026-os matrica?
|2025-ös ár
|2026-os ár (becslés)
|D1 kategória
(személyautók)
|– Napi országos matrica
|5320 forint
|5550-5570 forint
|– Heti (10 napos) országos matrica
|6620 forint
|6900-6920 forint
|– Havi országos matrica
|10 710 forint
|11 160-11 190 forint
|– Éves országos matrica
|59 210 forint
|61 700-61 870 forint
|– Éves vármegyei matrica
|6890 forint
|7180-7200 forint
|D2 kategória
(7-nél több üléssel rendelkező személyautók, 3,5 tonnánál könnyebb teherautók, furgonok)
|– Heti (10 napos) országos matrica
|9630 forint
|10 030-10 060 forint
|– Havi országos matrica
|15 170 forint
|15 810-15 850 forint
|– Éves országos matrica
|84 040 forint
|87 570-87 820 forint
|– Éves vármegyei matrica
|13 780 forint
|14 360-14 400 forint
|Adatok: Nemzeti útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Hvg.hu
Alábbi cikkünkből pedig kiderül, hogy miért drágulnak az autópálya-matricák 2026-ban: