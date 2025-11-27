Az éves országos autópálya-matrica egész Magyarország területén érvényes, amellyel az ország összes fizetős útszakasza használható – ezzel valószínűleg azok is tisztában vannak, akik egyáltalán nem közlekednek autópályán.

Az éves e-matrica a tárgyévben nyújt úthasználati jogosultságot, amellyel akár 13 hónapon keresztül is használhatók a fizetős szakaszok, ugyanis:

Aki a decemberi hónapban – az elővásárlás során – vásárolt éves matricák a következő év január 1-től, az azt követő év január 31. 23:59 óráig érvényesek.

Szóval ha valaki 2024. decemberében, elővásárlással szerezte be az autópálya-matricát, az 2025. január 1 – 2026. január 31. között lesz érvényes. Így, ha idejében beszerezzük az éves matricánkat, úgy akár 13 hónapnyi úthasználati jogosultságot is kaphatunk.

Ha pedig a vásárlás pillanatától számolunk (szóval nem az elővásárlási lehetőségtől), akkor az éves matrica mindig a tárgyévet követő év január 31. napjának 23:59 órájáig érvényes.

Arra viszont mindenképp figyelni kell, hogy az elővásárlás során beszerzett éves autópálya-matricák a következő év január 1-től lesznek érvényesek, nem azonnal.

Mennyibe fog kerülni a 2026-os matrica?

2025-ös ár 2026-os ár (becslés) D1 kategória

(személyautók) – Napi országos matrica 5320 forint 5550-5570 forint – Heti (10 napos) országos matrica 6620 forint 6900-6920 forint – Havi országos matrica 10 710 forint 11 160-11 190 forint – Éves országos matrica 59 210 forint 61 700-61 870 forint – Éves vármegyei matrica 6890 forint 7180-7200 forint D2 kategória

(7-nél több üléssel rendelkező személyautók, 3,5 tonnánál könnyebb teherautók, furgonok) – Heti (10 napos) országos matrica 9630 forint 10 030-10 060 forint – Havi országos matrica 15 170 forint 15 810-15 850 forint – Éves országos matrica 84 040 forint 87 570-87 820 forint – Éves vármegyei matrica 13 780 forint 14 360-14 400 forint Adatok: Nemzeti útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Hvg.hu

