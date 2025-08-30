Már hosszú évek óta az előző augusztusi infláció mértéke határozza meg az adott évi autópálya-matricák díjának emelkedését. Egyelőre nem hozták nyilvánosságra az idei adatot – erre egészen szeptember 9-ig várni kell –, azonban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által előrevetített, 4,3-4,4 százalékos értékekkel a Hvg.hu kiszámolta, hogy mire számíthatnak az autósok 2026-ban.

A bizonytalansági tényezőt figyelembe véve szélesebb sávval, 4,2 és 4,5 százalék közötti augusztusi inflációval kalkulált a portál. Ez alapján a személyautókra vonatkozó D1 kategóriában a 10 napos matrica 6900-6920 forintba kerülhet. A havi matrica ára 11 160-11 190 forintra, az éves, országos matricáé pedig 61 700-61 870 forintra drágulhat. Ez utóbbi biztosan átlépi a 60 ezer forintos határt – emelték ki, igaz, megjegyezték, korábban is volt rá példa, hogy eltértek az infláció mértékétől.

Várhatóan változni fog a napi matrica ára is, ott azonban nem kizárólag az augusztusi infláció a mérvadó. A jogszabályok ugyanis kikötik azt is, hogy ára nem haladhatja meg az éves matrica árának 9 százalékát. Az idei évben egyébként majdnem elmentek a plafonig az árazásnál: 5320 forintot kérnek el a napi matricáért az 59 210 forintos éves matricadíj mellett, ami 8,98 százalékos szintnek felel meg. A becslések és a valószínűsíthető 9 százalékos szint maximális mértéke alapján jövőre 5550-5570 forintot kérhetnek el érte.

Ami a vármegyei matricák alakulását illeti, a becsült infláció mellett 7180-7200 forintos árra lehet számítani.

A többek között a több mint hétüléses személyautókat, valamint a 3,5 tonnánál könnyebb teherautókat, furgonokat magába foglaló D2-es kategóriában már nem lesz 10 ezer forint alatti tarifa, sőt, az éves matrica ára már alulról fogja karcolni a 90 ezer forintot.

Az alábbi táblázatban összehasonlítottuk a jelenlegieket a várható 2026-os árakkal:

2025-ös ár 2026-os ár (becslés) D1 kategória

(személyautók) – Napi országos matrica 5320 forint 5550-5570 forint – Heti (10 napos) országos matrica 6620 forint 6900-6920 forint – Havi országos matrica 10 710 forint 11 160-11 190 forint – Éves országos matrica 59 210 forint 61 700-61 870 forint – Éves vármegyei matrica 6890 forint 7180-7200 forint D2 kategória

(7-nél több üléssel rendelkező személyautók, 3,5 tonnánál könnyebb teherautók, furgonok) – Heti (10 napos) országos matrica 9630 forint 10 030-10 060 forint – Havi országos matrica 15 170 forint 15 810-15 850 forint – Éves országos matrica 84 040 forint 87 570-87 820 forint – Éves vármegyei matrica 13 780 forint 14 360-14 400 forint Adatok: Nemzeti útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Hvg.hu

