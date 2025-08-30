Már hosszú évek óta az előző augusztusi infláció mértéke határozza meg az adott évi autópálya-matricák díjának emelkedését. Egyelőre nem hozták nyilvánosságra az idei adatot – erre egészen szeptember 9-ig várni kell –, azonban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által előrevetített, 4,3-4,4 százalékos értékekkel a Hvg.hu kiszámolta, hogy mire számíthatnak az autósok 2026-ban.
A bizonytalansági tényezőt figyelembe véve szélesebb sávval, 4,2 és 4,5 százalék közötti augusztusi inflációval kalkulált a portál. Ez alapján a személyautókra vonatkozó D1 kategóriában a 10 napos matrica 6900-6920 forintba kerülhet. A havi matrica ára 11 160-11 190 forintra, az éves, országos matricáé pedig 61 700-61 870 forintra drágulhat. Ez utóbbi biztosan átlépi a 60 ezer forintos határt – emelték ki, igaz, megjegyezték, korábban is volt rá példa, hogy eltértek az infláció mértékétől.
Várhatóan változni fog a napi matrica ára is, ott azonban nem kizárólag az augusztusi infláció a mérvadó. A jogszabályok ugyanis kikötik azt is, hogy ára nem haladhatja meg az éves matrica árának 9 százalékát. Az idei évben egyébként majdnem elmentek a plafonig az árazásnál: 5320 forintot kérnek el a napi matricáért az 59 210 forintos éves matricadíj mellett, ami 8,98 százalékos szintnek felel meg. A becslések és a valószínűsíthető 9 százalékos szint maximális mértéke alapján jövőre 5550-5570 forintot kérhetnek el érte.
Ami a vármegyei matricák alakulását illeti, a becsült infláció mellett 7180-7200 forintos árra lehet számítani.
A többek között a több mint hétüléses személyautókat, valamint a 3,5 tonnánál könnyebb teherautókat, furgonokat magába foglaló D2-es kategóriában már nem lesz 10 ezer forint alatti tarifa, sőt, az éves matrica ára már alulról fogja karcolni a 90 ezer forintot.
Az alábbi táblázatban összehasonlítottuk a jelenlegieket a várható 2026-os árakkal:
|2025-ös ár
|2026-os ár (becslés)
|D1 kategória
(személyautók)
|– Napi országos matrica
|5320 forint
|5550-5570 forint
|– Heti (10 napos) országos matrica
|6620 forint
|6900-6920 forint
|– Havi országos matrica
|10 710 forint
|11 160-11 190 forint
|– Éves országos matrica
|59 210 forint
|61 700-61 870 forint
|– Éves vármegyei matrica
|6890 forint
|7180-7200 forint
|D2 kategória
(7-nél több üléssel rendelkező személyautók, 3,5 tonnánál könnyebb teherautók, furgonok)
|– Heti (10 napos) országos matrica
|9630 forint
|10 030-10 060 forint
|– Havi országos matrica
|15 170 forint
|15 810-15 850 forint
|– Éves országos matrica
|84 040 forint
|87 570-87 820 forint
|– Éves vármegyei matrica
|13 780 forint
|14 360-14 400 forint
|Adatok: Nemzeti útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Hvg.hu
