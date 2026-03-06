A világ egyik legismertebb futballistája eddig a pályán száguldott, az utakon viszont inkább másokra bízta a vezetést. Kylian Mbappé ugyanis hosszú éveken át úgy gyűjtötte a méregdrága sportautókat, hogy közben nem volt jogosítványa. Most azonban ez is megváltozott:

a Real Madrid sztárja 27 évesen megszerezte a vezetői engedélyét, így végre saját maga is volán mögé ülhet.

Villámgyors karrier, kevés idő a hétköznapi dolgokra

Mbappé pályafutása szinte példátlan tempóban ívelt felfelé. A Monaco színeiben már tinédzserként berobbant a nemzetközi futball élvonalába, majd a Paris Saint-Germain játékosaként a világ egyik legértékesebb és legismertebb támadójává vált.

A francia válogatottal 2018-ban világbajnoki címet ünnepelhetett, ahol kulcsszerepet játszott a győzelemben. Azóta sorra dönti a rekordokat, és jelenleg a Real Madrid egyik legnagyobb sztárjaként szerepel.

A siker azonban egy furcsa mellékszállal járt: a zsúfolt menetrend miatt egyszerűen nem maradt ideje jogosítványt szerezni. Korábban ő maga is elismerte, hogy a vezetés megtanulása „azok közé a hétköznapi dolgok közé tartozik, amelyek kimaradtak az életéből”. Mivel mindig rendelkezésére állt sofőr, sokáig nem is érezte sürgetőnek a dolgot.

Autók voltak, jogosítvány nem

Ez különösen azért volt szokatlan, mert Mbappé garázsa már régóta tele van csúcskategóriás modellekkel. A beszámolók szerint olyan autók sorakoznak benne, mint a Ferrari SF90 Stradale, a Ferrari 488 Pista, vagy a hatalmas amerikai SUV, a Cadillac Escalade. A flottában egy elektromos luxuslimuzin is található, egy BMW i7. Ezeket azonban eddig jellemzően sofőr vezette, miközben a futballista az anyós- vagy a hátsó ülésen utazott.

Debrecenben készülő BMW lehet az első céges autója

Most viszont új fejezet kezdődhet. A Real Madrid és a BMW közötti szponzori együttműködés keretében a játékosok rendszeresen kapnak céges autókat.

Mbappé az új, Debrecenben gyártott BMW iX3-mal fog a jövőben edzésre járni – írja a Marca.

A BMW iX3 50 xDrive modellváltozatot készítik Debrecenben, amely két villanymotorjának összteljesítménye 345 kW (469 lóerő), a nyomatékcsúcs 645 Nm, a 100-ra gyorsulás – a nehéz akkuk miatt – 4,9 mp. Végsebessége 210 km/óra. A jó gyorsulás és a nagy végsebesség egyetlen váltófokozattal valósul meg, mert a motor maximális fordulatszáma eléri a 18 ezret, így ez a BMW lemondott a sebességváltóról. Átlagfogyasztása 17,9–15,1 kWh/100 km. Hatótávja elméletileg 805 kilométer.

A történet pikantériája tehát az, hogy a futball egyik leggyorsabb játékosa csak most kezd el igazán száguldani.

