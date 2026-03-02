Noha már a telet lassan el is felejtettük, nyomai még mindig látszódnak az úthálózaton méretes kátyúk, repedések és egyéb úthibák formájában. Ezek felszámolásán dolgoznak a szakemberek, a módszerek azonban laikus szemmel nézve szinte változatlanok. Vannak azonban helyek a nagyvilágban, ahol egészen látványos módon foltozzák az utakat.

Ilyen hely például Akron városa is Ohio államban, az Egyesült Államokban. A város vezetése bejelentette, hogy két olyan teherautót vásárolnak, melyek lényegében extra emberi beavatkozás nélkül javítják az utakat. A P5 DuraPatcher nevű jármű hagyományos teherautó-alapra épül, a varázslat a mögöttes rendszerben rejlik, melyet a sofőr egyedül is képes kezelni.

A teljes folyamat mindössze két percig tart, mely során a sofőr egy joystick segítségével irányítja a megfelelő területre a jármű orrán lévő csövet, melyből az egyes lépések során más és más anyag távozik. Ez az első lépésben még csak levegőt jelent, mellyel kifújják, letisztítják javítandó felületet. A második lépést egy felületkezelés jelenti, mely messziről festékszórásnak néz ki, de valójában ehhez tapad az aszfaltkeverék, mely a harmadik lépésben érkezik meg. Ha ez megvolt, jön még utoljára egy takaróréteg, a javítás pedig kész is, gyakorlatilag a forgalom már birtokba is veheti az adott szakaszt.

Nézd meg videón!

a videó a hirdetés után indul

A rendszer előnye a gyorsaság mellett a biztonság is, ugyanis nincsenek a forgalomban védtelenül álló útépítők. A teherautó egy fuvarral több mint 1100 liter emulziót képes szállítani, és akár -15 Celsius-fokig is munkára fogható, hála a fűtött tartályának. Egy a bökkenő vele: egy ilyen javítójármű 300 ezer dollárba (97 millió forintba) kerül.

Hogy zajlik itthon a kátyújavítás? A Vezess testközelből megnézte, hogy zajlik: