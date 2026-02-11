Egész Európa kapott az igazi, havazós télből, melynek a közlekedők most érezhetik az utóhatásait a sózott utak után maradt kátyúk képében. Az ilyesfajta akadályok komoly kihívás elé állítanak mindenkit, a robotpilóta-üzemmódból az első ütés mindenkit kiránt, és figyel arra, ne hajtson egy újabb kráterbe.

A kátyúk kerülgetése nem feltétlenül egyszerű művelet, ugyanis vannak olyan kiterjedésű példányok, melyek láttán legszívesebben a sávunkat is elhagynánk ‒ erre persze nem mindig van lehetőség. Egy azonban biztos: mostanság a nyílegyenes útszakaszokon sem feltétlenül számíthatunk arra, hogy a közlekedők is kiszámíthatóan, egyenesen haladnak.

Ezt a viselkedést azonban büntethetik is. Ha a kikerülő manővereket nem kellő körültekintéssel és figyelemmel végzik az autósok, az akár 2500 fontjukba is kerülhet az Egyesült Királyságban. A hatóságok itt főleg a hirtelen kormánymozdulatokat és fékezéseket nem tolerálják, magyarán az olyan manővereket, mellyel veszélyeztethető a forgalom többi résztvevője. Az átszámítva több mint egymillió forintos maximális büntetési tételt persze nem osztogatják, mint a cukrot. Szép is lenne, főleg annak a korábbi felmérésnek a fényében, mely szerint a sofőrök 93 százaléka kerülgeti az úthibákat.