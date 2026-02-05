Az idei tél legyőzte, felaprította, miszlikbe szaggatta a magyar utakat. Úthibák helyett keréktörő árkok jelentek meg ezerszám, és ezeket nem ússzuk meg olcsón. A gödrök száma napok alatt ugrott meg

Olyan töréseket kell kerülgetni, amelyek már komoly kárt képesek okozni a felniben, abroncsban, futóműben. Sőt, komoly esetben még a légzsákok is nyílhatnak az ütés ereje miatt. Ezt bizonyítja egy kíváncsi videós, aki megnézte mire képes egy kátyú, ha véletlenül nagyobb tempóval hajtunk bele.

Kellett hozzá pár próbálkozás, de a következő videó készítőinek sikerült összehozniuk a légzsákdurrantó viszonyokat. A lecsupaszított Mercedes E-osztály már megéri a kattintást, szépen látszik, ahogy a német típus futóműve dolgozik. Amikor csak egy kátyú az ellenfél, és elegendő a tempó, akkor szinte átsiklik az úthiba felett, de a sorozatos kráterekkel ez a gép sem bír.

Elsősorban a gumik vannak veszélyben

Egy kellemetlen döccenés után a sofőrnek ellenőriznie kell a gumiabroncsok oldalfalát és futófelületét. Abban az esetben, ha kidudorodást észlel a járművezető, sürgősen ajánlott a gumiabroncs cseréje.

Ha viszont a gépjárművezető nem talál semmilyen sérülésre utaló jelet, célszerű az ellenőrzést egy héttel később megismételni.

Egy esetleges károsodásra akár napokkal később is fény derülhet. A kerekek kátyúval történő találkozása során legtöbbször a gumiabroncsok külső oldalfalán keletkezik sérülés, mindössze az esetek 1-2 százalékában sérülnek a belső oldalfalak is. Sokan abban a tévhitben élnek, hogy a gumiabroncsok csak a mélyebb kátyúkban sérülhetnek meg, de a valóság az, hogy az abroncsokban már 5-6 centiméter mély gödörbe hajtva is keletkezhet károsodás.

Ha komoly a kár

A biztosítási szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenképp hívjunk rendőrt, legyen helyszínelési jegyzőkönyv, ha kátyúkárt szenvedett a járművünk. Ezzel a jegyzőkönyvvel ugyanis az útkezelőhöz benyújtott kártérítési igényünk gyorsabb elbírálásban részesülhet.