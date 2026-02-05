A hirtelen hőmérséklet-ingadozás, az olvadás és az újrafagyás együtt olyan terhelést adott az aszfaltnak, amit sok helyen egyszerűen nem bírt el a burkolat. A gödrök száma napok alatt ugrott meg, és nemcsak mellékutakon, hanem forgalmas főútvonalakon és városi szakaszokon is tömegesen jelentek meg.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az úthálózat nagy része már eleve elhasználódott állapotban várta a telet. A burkolati repedésekbe beszivárgó víz megfagyott, kitágult, majd az olvadáskor fellazította az aszfalt szerkezetét. A forgalom pedig szó szerint kiverte a darabokat az útból ‒ így alakulnak ki azok a mély, éles szélű kátyúk, amelyek akár egyetlen áthaladásnál is komoly kárt tudnak okozni.

A közútkezelők folyamatosan javítják a hibákat, de az egyszerre, tömegesen megjelenő útsérülésekkel nehéz lépést tartani. A hideg aszfaltos javítás csak ideiglenes megoldás, a tartós helyreállításhoz melegebb idő és teljes felületjavítás szükséges. Addig sok helyen csak átmeneti foltozás történik ‒ vagy még az sem.

A bejelentések száma is meredeken nőtt, ami tovább terheli a rendszert ‒ derült ki a Magyar Közút szakemberének reggeli nyilatkozatából, amelyet a Rádió 1-nek adott.

A legérdekesebb fejlemény, hogy sok helyen maguk az autósok kezdték el megjelölni a legveszélyesebb kátyúkat. Kreatív ‒ és néha meghökkentő ‒ megoldások jelentek meg. Egy férfi például láthatósági mellényeket kötött a szalagkorlátra és dísztárcsákat helyezett ki, hogy ezzel jelezze a többi autósnak, hogy ott bizony egy hatalmas kátyú van.

De volt ennél radikálisabb módszer is Kecskeméten:

Egy gumiszervizes vállalkozó pedig az alábbi felvételt osztotta meg Budapestről: az út szélén sorakoznak a kátyú miatt defektes járművek.

A biztosítási szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenképp hívjunk rendőrt, legyen helyszínelési jegyzőkönyv, ha kátyúkárt szenvedett a járművünk. Ezzel a jegyzőkönyvvel ugyanis az útkezelőhöz benyújtott kártérítési igényünk gyorsabb elbírálásban részesülhet.

Próbáljuk meg humorral betemetni a kátyúkat, ha mást úgysem tehetünk: