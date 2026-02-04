A hazai utak teljesen szétfagytak, egyesek szerit ennyi kátyú még soha nem volt egyszerre Magyarországon. A Magyar Közút a HVG megkeresésére elismerte a problémát, és közölték, ilyenkor leginkább tűzoltás zajlik. Tartós, végleges javításokat fagypont körül ugyanis egyszerűen nem lehet végezni. A hidegaszfaltos tömködés ilyenkor inkább balesetmegelőzés, mint valódi felújítás.
Ha pedig a várakozáson kívül úgysem tudunk mást tenni, jó magyar szokáshoz híven, üssük el egy kis poénnal a kátyúk élét.
1.- Szerelőakna helyett
Ha elég mély, már nem is kell emelő vagy műhely — csak ráállsz, bebújsz a kátyúba, és kész a szerelőállás. Mobil, költséghatékony, csak a forgalmat kell figyelni, és már cserélhető is az olaj.
2.- Tűzrakóhely bográcsozáshoz
Stabil, körülhatárolt mélyedés, szinte kínálja magát egy gyors szabadtéri főzéshez. A „roadside kitchen” új szintje.
3.- Golfpálya, ha épp dugó van
Egy ütő, egy labda, és már kész is a városi minigolf. Célpont van bőven, csak el kell ütni vakon a labdát, tuti, hogy elsőre lyukat talál.
4.- Terepfutás
Nem kell az erdőségek nyugalmát megzavarni terepfutóversenyekkel: a változatos mélységű és formájú kátyúk garantálják a kihívást. Bokastabilizáló erősen ajánlott!
5.- Városszépítés
Egy kis föld, pár virág, és máris közösségi virágágyás válhat egy jókora kátyúból.
6.- Régészeti oktatás, pályakezdőknek
Kiváló terep biztosítanak a hazai utak a „rétegtan” gyakorlására, sőt az is lehet, hogy belefutnak a diákok egy-egy valódi leletbe.
7.- Forgatási helyszín háborús filmekhez
Díszletre sem kell költeni — a textúra és a rombolásélmény adott. Posztapokaliptikus hangulat simán megvan.
8.- Ideiglenes kacsaúsztató
Egy nagyobb eső után mini-tó alakul ki, madárbarát infrastruktúra, spontán kivitelben.
9.- Geocaching
Tökéletes rejtekhely egy „kincsnek”. Ha pedig azt vesszük alapul, amilyen tempóban tűnnek el a kátyúk Magyarországon, akkor nem kell aggódni, jó sokan rátalálhatnak keresgélés közben a kincsekre, helyükön fognak maradni.
10.- Traffipaxok helyett
Nem mér sebességet, mégis lassításra kényszerít. Passzív forgalomcsillapítás, nulla állami beruházás. Reméljük törvényhozóink olvassák, hiszen hiába traffipaxoznak éjjel-nappal, a gyorshajtók száma nem csökken. Ilyen kátyús utakon pedig garantáltan senki nem tapossa a gázt.
A kátyúk persze a valóságban nem viccesek — költségesek, veszélyesek és bosszantóak. De ha már nem tudjuk mindig kikerülni őket, legalább egy kis humorral könnyebb átgurulni rajtuk.