A hazai utak teljesen szétfagytak, egyesek szerit ennyi kátyú még soha nem volt egyszerre Magyarországon. A Magyar Közút a HVG megkeresésére elismerte a problémát, és közölték, ilyenkor leginkább tűzoltás zajlik. Tartós, végleges javításokat fagypont körül ugyanis egyszerűen nem lehet végezni. A hidegaszfaltos tömködés ilyenkor inkább balesetmegelőzés, mint valódi felújítás.

Ha pedig a várakozáson kívül úgysem tudunk mást tenni, jó magyar szokáshoz híven, üssük el egy kis poénnal a kátyúk élét.

1.- Szerelőakna helyett

Ha elég mély, már nem is kell emelő vagy műhely — csak ráállsz, bebújsz a kátyúba, és kész a szerelőállás. Mobil, költséghatékony, csak a forgalmat kell figyelni, és már cserélhető is az olaj.

2.- Tűzrakóhely bográcsozáshoz

Stabil, körülhatárolt mélyedés, szinte kínálja magát egy gyors szabadtéri főzéshez. A „roadside kitchen” új szintje.

3.- Golfpálya, ha épp dugó van

Egy ütő, egy labda, és már kész is a városi minigolf. Célpont van bőven, csak el kell ütni vakon a labdát, tuti, hogy elsőre lyukat talál.

4.- Terepfutás

Nem kell az erdőségek nyugalmát megzavarni terepfutóversenyekkel: a változatos mélységű és formájú kátyúk garantálják a kihívást. Bokastabilizáló erősen ajánlott!

5.- Városszépítés

Egy kis föld, pár virág, és máris közösségi virágágyás válhat egy jókora kátyúból.

6.- Régészeti oktatás, pályakezdőknek

Kiváló terep biztosítanak a hazai utak a „rétegtan” gyakorlására, sőt az is lehet, hogy belefutnak a diákok egy-egy valódi leletbe.

7.- Forgatási helyszín háborús filmekhez

Díszletre sem kell költeni — a textúra és a rombolásélmény adott. Posztapokaliptikus hangulat simán megvan.

8.- Ideiglenes kacsaúsztató

Egy nagyobb eső után mini-tó alakul ki, madárbarát infrastruktúra, spontán kivitelben.

9.- Geocaching

Tökéletes rejtekhely egy „kincsnek”. Ha pedig azt vesszük alapul, amilyen tempóban tűnnek el a kátyúk Magyarországon, akkor nem kell aggódni, jó sokan rátalálhatnak keresgélés közben a kincsekre, helyükön fognak maradni.

10.- Traffipaxok helyett

Nem mér sebességet, mégis lassításra kényszerít. Passzív forgalomcsillapítás, nulla állami beruházás. Reméljük törvényhozóink olvassák, hiszen hiába traffipaxoznak éjjel-nappal, a gyorshajtók száma nem csökken. Ilyen kátyús utakon pedig garantáltan senki nem tapossa a gázt.

A kátyúk persze a valóságban nem viccesek — költségesek, veszélyesek és bosszantóak. De ha már nem tudjuk mindig kikerülni őket, legalább egy kis humorral könnyebb átgurulni rajtuk.