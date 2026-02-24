A Vezess több cikkben is foglalkozott a dunaharaszti közúti aluljáróval, amelyet lakossági kordonbontás után, több mint két évig tartó lezárás után nyitottak meg újra. A február 10-én délelőtt történt átadás után nem sokáig volt zavartalan a forgalom: fél órával később, gázolás miatt újra lezárták az aluljárót.

A Pest megyei rendőrség által most közzétett felvételen már az is látszik, mi történt. Az autó vezetőjének figyelmét valószínűleg elterelte az új aluljáró és környezet, a kerékpáros tekerve próbált átkelni a zebrán, és meg is történt a baj. Szerencsére nem történt súlyos sérülés, a kerékpáros megúszta agyrázkódással.

Az ügyben a szigetszentmiklósi rendőrkapitányság az autós ellen szabálysértési eljárást indított.

Fontos, hogy gyalogátkelőhelyek környékén mindig közlekedjünk fokozott figyelemmel, ez különösen indokolt lehet megváltozott forgalmi rend esetén. Gyalogátkelőnél le kell szállni, és csak a kerékpárt tolva szabad az úttesten átkelni!