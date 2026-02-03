Több mint két év telt el azóta, hogy az Alsónémedi felé vezető úton lezárták a közúti aluljárót Dunaharaszti közepén, ezzel gyakorlatilag kettévágva a várost. A szűk és balesetveszélyes, nagyobb esők után medencévé változó átjáróra valóban rá is fért a kiszélesítéssel járó újjáépítés, amit a Budapest-Belgrád vasútvonal építésével párhuzamosan valósítottak meg.

2024 januárja óta az autósok a száz méter hosszú aluljárón való átgurulás helyett 1,9 kilométeres kijelölt terelőútra kényszerülnek, ha át akarnak jutni a város egyik oldaláról a másikra, de a gyalogosok legalább néhány hónapja már használhatják az átjárót. Az új, jóval szélesebb és modernizált aluljáró építése – laikus szemmel – már tavaly karácsony előtt befejeződött: elhelyezték a végleges járdakorlátot, végeztek az aszfaltozással és az útburkolati jelek felfestésével, a közúti forgalomnak való átadás azonban máig nem történt meg. Annak ellenére sem, hogy a kivitelező Colas Út Zrt. már decemberben “átadás előttiként” hivatkozott az aluljáróra.

A Magyar Közút térképén a lezárás tervezett végét január 5-ről előbb január 31-re módosították, nemrégiben pedig március 15-re írták át, ami alaposan felkorbácsolta az indulatokat az építkezés két hosszú évre való elhúzódását eleve erős túlzásnak érző helyiek körében. Eredetileg egyébként arról volt szó, hogy 2024 októberére befejeződik az újjáépítés, vagyis a csúszás már most közelíti a másfél évet.

“Az érintett aluljáró átépítése a Budapest – Belgrád X/B vasúti korridor hazai szakaszának (150. sz. vasútvonal Soroksár (bez.) – Kelebia (OH.) korszerűsítése tárgyú beruházás részét képezi, melynek építtetője a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. A vasúti korszerűsítéssel egyidőben elkészült közúti beavatkozások engedélyeztetése a MÁV Zrt. feladata” – írta a Magyar Közút a Vezess érdeklődésére.

Ha csak a közútkezelőn múlna, az aluljárót már használhatnák az autósok.

A Dunaharasztiban átépített közúti aluljáró mielőbbi megnyitásának fontossága társaságunk előtt is ismert. Amint megépült és közútkezelői szempontból alkalmassá vált a közúti forgalom biztonságos lebonyolítására, a forgalom számára történő átadáshoz szükséges közútkezelői hozzájárulást soron kívül kiadtuk a beruházó részére”

– közölte a Magyar Közút.

A közútkezelő a válaszában hivatkozott egy jogszabályra is. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 18.§ (7) bekezdése értelmében „a forgalomba helyezés engedélyezése előtt az elkészült építményt a forgalom részére – a forgalom alatti építés kivételével – megnyitni nem szabad.”

“Ezen jogszabályi rendelkezés alapján az aluljáró megnyitásához nem elegendő az érintett közút kezelőjének hozzájárulása, ahhoz az ügyben illetékes hatóságnál sikeres forgalomba helyezési eljárást kell lefolytatni. A forgalomba helyezési eljárást (amelynek jelenlegi állapotáról pontos információval nem rendelkezünk) az építtetőnek (MÁV Zrt.) kell kezdeményeznie az illetékes hatóságnál” – áll a Magyar Közút tájékoztatásában.

Az ügyben kerestük a MÁV Zrt. sajtóosztályát is, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ a kérdéseinkre.