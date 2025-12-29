Soroksárnak elege lett a dél-pesti agglomerációból érkező autós forgalomból, ezért a XXIII. kerületi önkormányzat 2026 januárjától korlátozza a forgalmat Soroksár és Dunaharaszti között. Soroksárnak valójában azokból az autósokból lett elege, akik a reggeli csúcsidőszakban az 510-es (Haraszti) út melletti szervizúton kerülik ki a dugót, ezzel egyrészt magukon segítve, másrészt a rendkívül forgalmas főút terhelését is csökkentve a kritikus szakaszon.

A tervek szerint január első hetétől Soroksár közigazgatási határánál, a Las-Torres Béla utcába (Milleniumtelep) helyezik ki a behajtani tilos táblát, és ezzel reggel 6 és 9 óra között korlátoznák a mindössze néhány házból álló, évek óta elhanyagolt burkolatú utca forgalmát mindkét irányból.

Szalay László, Dunaharaszti polgármestere szerint a reggeli csúcsidőben nagyon sokan kelnek útra az agglomerációs településekről, így például Kiskunlacházáról, Délegyházáról vagy Áporkáról is, hogy eljussanak budapesti munkahelyükre.

A dunaharaszti polgármester is elismerte az Infostartnak, hogy az 510-es főúttal párhuzamos kis szervizúton megnövekszik a forgalom hétköznaponként a reggeli órákban, és megerősítette azt is, gyakran előfordul, hogy egyes autósok behajtanak a milleniumtelepi kis utcákba, és mellékútvonalakat keresve próbálják meg kikerülni a tumultust, hogy időben beérjenek dolgozni vagy az iskolába.

A tervezett korlátozás miatt azonban azok a dunaharasztiak, akik a Milleniumtelep melletti területen laknak, januártól csak a reggeli csúcsidőben legalább félórás pluszt jelentő kerülőúton tudnak elindulni a főváros felé. Budapest helyett visszafelé, Dunaharaszti központja felé kell elindulniuk, hogy az amúgy is csúcsra járatott 510-es (Haraszti) utat tovább terhelve Dunaharasztiban soroljanak be a dugóba.

Bese Ferenc, XXIII. kerületi polgármester szerint a soroksári önkormányzatnak a helyi lakosság érdekei a legfontosabbak. A megnövekedett agglomerációs forgalom a soroksári polgármester szerint nagy gondokat okoz a közlekedésben. Mint fogalmazott, „nem azokkal van a probléma, akik kivárják a sorukat és szabályosan közlekednek”, hanem a kereszt- és mellékutcákba beáramló, és ott száguldozó autósokkal.

A dunaharaszti polgármester azt tartaná ideálisnak, ha mindenki számára észszerű kompromisszum alakulna ki az érintett települések között. Úgy véli, „egy városvezetőnek figyelembe kellene vennie, hogy nem egyedül élünk az országban”. Véleménye szerint olyan megoldást kellene találni, ami mindenkinek megfelel.

A soroksári polgármester azt állítja, ő másfél évvel ezelőtt kereste meg kollégáját, hogy együttműködve találjanak valamilyen megoldást a problémára. Mint fogalmazott, azóta nem történt érdemi előrelépés, csak akkor, amikor kezdeményezték a behajtani tilos táblák kihelyezését.

Az 510-es (Haraszti) út forgalmát jelentősen megakasztja a vitás szervizúttól mindössze néhány száz méternyire, a János apostol utca és Hunyadi út kereszteződésénél lévő lámpás kereszteződés (is). Sok környékbeli szerint ez a csomópont felelős a reggeli dugókért, Dunaharaszti is kezdeményezte, hogy a Budapest Közút legalább a reggeli csúcsidőben állítsa sárgán villogóra a lámpákat, enyhítve a torlódásokat.

A Vezess megkeresésére a Budapest Közút azt közölte, hogy nem tervez semmilyen változtatást a kereszteződésben, vagyis januártól még komolyabb dugókra kell készülni a környéken. “Szalay László polgármester úr kérése a Haraszti út – János apostol u. – Hunyadi úti csomópont jelzőlámpái kapcsán az volt, hogy a reggeli csúcsban sárga villogóra állítsuk. Közlekedésbiztonsági szempontok alapján elutasítottuk ezt a kérést” – írta a Budapest Közút.

A társaság szerint ebben a csomópontban nem csak a Haraszti úton a belváros felé közlekedők igényeit kell figyelembe venni, hanem a mellékirányokból érkezőket, valamint a gyalogos kapcsolatokat is. Ráadásul ez a csomópont vasúti (HÉV) átjáróval is kombinált. “A tárgyi jelzőlámpás kereszteződésben forgalomtól függő program a Haraszti út forgalmát is figyelembe veszi, és sűrű járműkövetés esetén hosszabb zöld jelzést ad az egyenes iránynak” – állítja a Budapest Közút.

A társaság is elismeri, hogy a Haraszti út vezeti be a fővárosba a déli agglomeráció települései nagy részének (Dunaharaszti, Taksony, Dunavarsány, Délegyháza stb.) a forgalmát. Az elmúlt években az agglomeráció lakosszáma folyamatosan nőtt, családonként két jármű jellemző a munkába járás és a gyerekek óvodába, iskolába szállítása miatt.

Mindez látható a KSH gépjárműállomány-növekedési statisztikájában is, amely szerint a Pest megyei gépjárműállomány az elmúlt öt évben 15 százalékkal, az elmúlt tíz évben 30,5 százalékkal nőtt.

“A meglévő utak az egyre növekvő forgalmat nem tudják elvezetni, ez Budapest összes bevezető útjára jellemző, még az autópályákra is. Minden útszakaszon az első jelzőlámpánál kezd feltorlódni a forgalom, a Haraszti úton a tárgyi csomópont akasztja meg a fővárosba irányuló nagy forgalmat.”

“A Haraszti út – János apostol u. – Hunyadi úti jelzőlámpás csomópont a csúcsidőszakokban a kapacitáshatáron teljesít, a jelzőlámpa fázisterveinek módosításával már nem növelhető a Haraszti úti irány szabad jelzése” – fogalmazott a Budapest Közút.

A Vezess az elmúlt hetekben többször is kereste a soroksári önkormányzatot azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen adatok és hatástanulmányok alapján döntött a szervizút forgalmának korlátozásáról, választ azonban cikkünk megjelenéséig nem kaptunk.

