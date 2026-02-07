Ahogy a Vezess beszámolt róla, hiába készült el hónapokkal ezelőtt a Budapest-Belgrád vasútvonal építéséhez kapcsolódóan a Dunaharasztit kettévágó aluljáró felújítása, az autósok máig nem használhatják. Annak ellenére sem, hogy a gyalogosok számára már tavaly megnyitották, vagyis komoly biztonsági aggályok aligha merülhettek fel a jócskán kiszélesített átjáróval kapcsolatban.

A Magyar Közút korábbi kérdéseinkre azt írta, ha rajtuk múlna, már átadták volna az aluljárót, mert soron kívül kiadták az ehhez szükséges hozzájárulást a beruházó részére, de a forgalomba helyezéssel kapcsolatban a vasútvonalat építtető MÁV Zrt. az illetékes.

Cikkünk megjelenése után tovább borzolta a kedélyeket a városban, hogy közzétettek egy tájékoztatót (ez Kiskunhalas hivatalos honlapján is elérhető) a vonal nagy sebességű tesztjeinek elindulásáról, amelynek részeként február 10-26. között akár húsz percnél hosszabb időre is lezárhatják a szintbeli átjárókat a vonalon. Ezzel egyidőben a dunaharaszti fénysorompókra is felszerelték a “10 percen túl is zárva tartható” kiegészítő táblákat.

Használható aluljáró nélkül a szintbeli átjárók (akár) húszperces zárva tartása azt jelentené, hogy lényegében ellehetetlenülne a város közúti közlekedése. Az emiatt kialakult közhangulatot jól jellemzi, hogy egy kisebb csoport csütörtök este illegális kordonbontást tartott Dunaharasztiban, egy autó szimbolikusan át is hajtott az átjáró egyik oldaláról a másikra. A figyelemfelkeltésnek szánt akció után a kordonokat ugyan visszahelyezték a helyükre, de információink szerint az eredeti állapot helyreállításával a helyszínen lévők közül nem mindenki értett egyet.

Az önkormányzat péntek reggel közleményt adott ki, amelyben a kordonbontás kapcsán a további szabálysértésektől való tartózkodást kért, másrészt annak jelzésével próbálta csitítani a kedélyeket, hogy a tesztek délebbre kezdődnek, Dunaharaszti várhatóan csak február második felében kerül sorra. Az önkormányzat azt is írta, dolgoznak azon, hogy megtörténjen az aluljáró átadása a helyi tesztek kezdetéig.

A Vezess egymástól független forrásokból származó értesülései szerint péntek délutánra végül soron kívül átadták azokat a nyilatkozatokat az illetékes hatóság részére, amelyek az aluljáró végleges forgalomba helyezéséhez hiányoztak. A jelenlegi (az építkezés eddigi alakulása alapján jó eséllyel azért nem kőbe vésett) tervek szerint február 9-én (hétfőn) kiadják a szükséges hatósági engedély(eke)t az útszakasz megnyitásához, így az autósok akár már ezen a napon birtokba vehetik az aluljárót. Az ügyben újabb kérdéseket küldtünk a Magyar Közútnak, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.