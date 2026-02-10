Ahogy arról a Vezess a múlt hétvégén elsőként beszámolt, február 9-én megérkezett a kormányhivatal határozata a helyiek életét régóta megkeserítő dunaharaszti aluljáró megnyitásáról. Ha ezen a napon még nem is, de másnap, nem sokkal délelőtt fél tizenegy előtt ténylegesen átadták a felújított és kiszélesített átkelőt.

Tíz órára hivatalosan egy utolsó műszaki bejárást hirdettek meg, de senkinek semmi kétsége nem lehetett afelől, hogy ez csak formalitás. A kordonokat néhány perc alatt, a lakossági figyelemfelhívó akció után immár hivatalosan is elbontották.

Az első autós dudálva ünnepelte, hogy véget ért a kétéves lezárás, és olyan is volt, aki kifejezetten az ünnepi alkalomból állt be a sor elejére.