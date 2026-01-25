Beszáll az árversenybe a Volkswagen, a márka teljesen elektromos ID. modelljeinek árai jelentősen csökkennek. Mint a német gyártó közleményéből kiderül egyes modellek esetében a kedvezmény a korábbi listaárakhoz képest akár a 20%-ot is meghaladhatja.
Mivel ezek a modellek bőven tíz millió forint feletti áron kaphatóak, így az árcsökkentést több millió forintot jelent. Nemcsak az alapmodellek árait módosították: a nagyobb akkumulátoros változatok ára is 11,6-19,6% közötti mértékben lettek kedvezőbbek. Így a magasabb teljesítményű ill. akkumulátor kapacitású modellekért már nem kell annyit ráfizetni, mint korábban.
A közlésük szerint Volkswagen célja, hogy Magyarországon is erősítse a fenntartható autózás iránti érdeklődést és minél több ember váltson villanyautóra.
A teljesen elektromos ID. modellek új induló árai 2026. január 23-tól a következők:
- Volkswagen ID.3: 11 990 000 Ft
- Volkswagen ID.4: 12 990 000 Ft
- Volkswagen ID.5: 13 990 000 Ft
- Volkswagen ID.7: 17 690 000 Ft
- Volkswagen ID.7 Tourer: 17 990 000 Ft
Nemcsak a villanyautó terén csökkenti árait a Volkswagen, de nemrég bejelentették, hogy a hagyományos Polóból is kihoznak egy jóárasított változatot, amely rögtön a legolcsóbb listaárú autó lett Magyarorszságon. Az alábbi cikkből ki is derül mennyiért adják:
Hamarosan még olcsóbb villanyautóval gazdagodik a Volkswagen kínálata, hiszen 2026-ban mutatkozik a teljesen elektromos ID. Polo.