Beszáll az árversenybe a Volkswagen, a márka teljesen elektromos ID. modelljeinek árai jelentősen csökkennek. Mint a német gyártó közleményéből kiderül egyes modellek esetében a kedvezmény a korábbi listaárakhoz képest akár a 20%-ot is meghaladhatja.

Mivel ezek a modellek bőven tíz millió forint feletti áron kaphatóak, így az árcsökkentést több millió forintot jelent. Nemcsak az alapmodellek árait módosították: a nagyobb akkumulátoros változatok ára is 11,6-19,6% közötti mértékben lettek kedvezőbbek. Így a magasabb teljesítményű ill. akkumulátor kapacitású modellekért már nem kell annyit ráfizetni, mint korábban.

A közlésük szerint Volkswagen célja, hogy Magyarországon is erősítse a fenntartható autózás iránti érdeklődést és minél több ember váltson villanyautóra.

A teljesen elektromos ID. modellek új induló árai 2026. január 23-tól a következők:

Nemcsak a villanyautó terén csökkenti árait a Volkswagen, de nemrég bejelentették, hogy a hagyományos Polóból is kihoznak egy jóárasított változatot, amely rögtön a legolcsóbb listaárú autó lett Magyarorszságon. Az alábbi cikkből ki is derül mennyiért adják:

Hamarosan még olcsóbb villanyautóval gazdagodik a Volkswagen kínálata, hiszen 2026-ban mutatkozik a teljesen elektromos ID. Polo.