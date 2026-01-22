Többször boncolgattuk már a témát, hogy az idős sofőröknek kell-e még erőltetni a vezetést, és ha igen, milyen formában, milyen felülvizsgálatok ellenében tehessék azt. Most azonban ismért történt egy súlyos eset, amelyet miatt világszerte reflektorfénybe került egy 83 éves autós.

Az eset a georgiai Fort Oglethorpe (USA) városában történt. A helyi hatóságok beszámolója szerint a 83 éves nő egy Ford Explorer volánja mögött 95 mph-val (152 km/óra) száguldott, amikor egy 35 mérföld/órás (kb. 56 km/h-s) sebességkorlátozású útszakaszon elvesztette uralmát a jármű felett, és hét autót tarolt le. A baleset következtében négy embert kórházba kellett szállítani.

A rendőrség hivatalos álláspontja szerint a sofőr a fék helyett a gázpedált nyomta.

Bár felmerült, hogy esetleg beszorult a szőnyeg a pedál alá, ezt egyelőre nem erősítették meg. A hatóságok ugyanakkor nem tekintik egyszerű tévedésnek az esetet: elfogatóparancsot adtak ki a nő ellen.

Nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a vádak komolyak. Többek között súlyos testi sérülést okozó járművezetés, közúti veszélyeztetés, extrém gyorshajtás, valamint követési távolság be nem tartása szerepel a vádpontok között.

A kórházba szállított sérültek közül kettőt már hazaengedtek, ketten azonban továbbra is orvosi kezelésre szorulnak. A Georgia State Patrol szerint jelenleg nincs friss információ az állapotukról. Tekintve, hogy a jármű nagy sebességgel álló autókba csapódott, a hatóságok szerint szinte csodával határos, hogy senki sem vesztette életét.

Mit lehet a jó döntés az idős sofőrökkel kapocslatban?

Bár halálos áldozat nem volt, a baleset komoly társadalmi vitát indított el, nem csak az egyesült államokban, hanem világszerte, főleg a közösségi oldalakon. Többen felvetették, hogy az idősebb járművezetőket gyakrabban kellene alkalmassági vizsgálatnak alávetni. Magyarországon jelenleg az orvosi alkalmasságit (azaz a jogosítvány meghosszabbítását) 70 év felett 2 évre kapja meg egy autóvezető.

A tanulsága az, hogy az ember öregszik és a reflexei, agyműködése, látása, hallása, ízületei romlanak, amelyek nemcsak együttesen, hanem külön-külön is mind elengedhetetlenek ahhoz, hogy az ember felelősségteljesen, másokat nem veszélyeztetve részt tudjon venni a forgalomban. El kell fogadni, hogy a vezetés nem örökre szól, a testnek vannak korlátai, amin egy idő után nem tudunk túllépni. Igen, nehéz elengedni valamit, amely évtizedeken keresztül a miénk volt, a szabadság, az oda megyek, akkor és amikor akarok érzése, de sajnos eljön az idő, amikor felelősségteljesen kell dönteni és nem kell elmenni megújítani a jogosítványt.

A közúti közlekedés veszélyes üzem, maximális odafigyelést igényel. Mindegy, hogy idős, fiatal, nő vagy férfi, bringával, rollerrel vagy autóval közlekedik valaki. Ám ha ön- és közveszélyesen teszi ezt valaki, kortól függetlenül nincs keresnivalója az utakon.