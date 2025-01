Társadalmunk öregszik, a számok egyértelműen mutatják: a népesség idősödése kifejezetten súlyosan érinti Európát, valamint Észak-Amerikát. Ez autós szempontból annyit jelent, hogy egyre több idős sofőr van az utakon, aminek nyomán találkozhatunk extrém példákkal is.

Az Egyesült Államokban pont kora okán került a hírekbe egy 101 éves férfi, aki hajlott kora ellenére is minden nap volán mögé ül. Ezt egyfajta szívmelengető hírként tálalta a helyi sajtó, de az idős úr mozgását, reakcióit látva felmerül a kérdés, hogy mennyire pozitív az, hogy a texasi Ed Davisnek még most is vezetnie kell?

Mert elmondása szerint az autó létszükség, amit az amerikai foghíjas tömegközlekedést ismerve el is hiszünk.

Davis Boerne városban él, Texasban, a lakosság itt 22 ezer fő. Élhető kis közösség lehetne, de az Egyesült Államokban autó nélkül tényleg másodrangú ember vagy, aki gyakorlatilag kiesik a társadalomból. Davis is ezért vezet még, a legközelebbi nagyobb élelmiszerbolttól a 10-es autópálya választja el. Pár kilométer az út, de más módon nem tudja megtenni, ezért újította meg jogosítványát még 101 évesen is.

Lehet hogy őt már nem a vezetés iránti szenvedély hajtja, csak a napi betevő vajas kenyerét akarja megvenni. Szívesen felülne a helyi buszjáratra is, ha lenne.

Mi a helyzet Európában?

Egy németországi tanulmány szerint minden második 75 év feletti ember még mindig rendszeresen vezet autót. Siegfried Brockmann balesetkutató és a berlini Németországi Közlekedésbiztonsági Tanács alelnöke úgy véli, hogy a 70 éves korhatárról folyó vita elhamarkodott.

A személyi sérüléssel járó önhibás balesetek kockázata ugyanis 75 éves kortól lesz jelentősen magasabb. „A statisztikák egyértelműek: a baleseti kockázat szempontjából az ideális sofőr 50-60 év körüli. 60 év után a kockázat lassan növekszik.”

Ingrid Dänschel, a Lipcse melletti Lunzenau háziorvosa és általános orvos, szakorvos a vezetéstől való eltiltást végső megoldásnak tekinti. Bár az orvosok speciális protokollt használnak a vezetésre való alkalmasság megítéléséhez, a döntést mindig egyénileg, az általános egészségi állapot alapján hozzák meg. „Még egészségügyi korlátozások esetén sem mindig szükséges a teljes vezetéstől való eltiltás. Néha bizonyos korlátok között, például legfeljebb tíz kilométeres távolságokig lehet vezetni.”

Nem lehet azonban általánosságban kijelenteni, hogy valakinek a kora miatt nem szabadna tovább vezetnie. „A vezetési kompetencia többek között azt jelenti, hogy komplex közlekedési helyzetekben képes legyen megőrizni az áttekintést és helyesen reagálni.

A vezetési képességek 75 éves kor körül a normális öregedés miatt csökkennek. A csökkenés azonban változó mértékű. Két 75 éves között lényegesen nagyobbak a teljesítménybeli különbségek, mint két 40 éves között. Sokan vannak, akik 75 évesen is nagyon jól és biztonságosan vezetnek” – mondja dr. Katja Schleinitz közlekedéspszichológus, a drezdai TÜV/DEKRA munkacsoport vezetője.