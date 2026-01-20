Valószínűleg kevés olyan autós van, akinek ne lett volna már része kellemetlen élményben elfogyó sávnál történő besorolás során. Noha a cipzár-elv nem éppen mai találmány, mégis rendszeresen előfordul, hogy a továbbhaladó sáv torlódásában araszolók inkább két centire tapadnak az előttük araszoló hátsó lökhárítójára, nehogy véletlenül bárki eléjük kerüljön. Nem ritka a dudálás és a mutogatás sem.

Az új KRESZ tervezete ezekre a helyzetekre is kitér, lényegében tisztázva, hogy valóban el lehet menni az elfogyó sáv végéig besorolás előtt, sőt kifejezetten ez a kívánatos viselkedés. Ilyen helyzetekben az együttműködési elv és az udvariasság alapján kell közlekedni a forgalom folyamatosságának biztosítása érdekében.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott új KRESZ több különböző szituációra is kitér. Amennyiben a továbbhaladó sávban a sebesség szabad megválasztásának lehetősége adott (vagyis nincs torlódás), akkor a másik sáv megszűnése előtt a forgalmi viszonyokhoz igazodó távolságban kell besorolni a továbbhaladó sávba. A továbbhaladó sávban közlekedők a besorolást előzékeny magatartással segíthetik.

Amennyiben a továbbhaladó sávban torlódás van, akkor közvetlenül másik sáv megszűnése előtt indokolt besorolni a továbbhaladó sávba. A továbbhaladó sávban közlekedők a besorolást előzékeny magatartással, azon belül a cipzármódszer használatával, segíthetik.

Amennyiben a sáv megszűnése előtt jelzőtábla jelzi a cipzármódszer kötelező használatát, akkor közvetlenül a forgalmi sáv megszűnése előtt – a jelzőtábla után – kell besorolni a továbbhaladó sávba. Az új KRESZ kimondja, hogy ilyenkor a besorolást a cipzármódszer kötelező használatával kell segíteniük a továbbhaladó sávban közlekedőknek.

Újdonság, hogy a cipzármódszer alkalmazható útkereszteződésekben is az alárendelt útról érkező forgalom védett útra történő becsatlakozása, vagy védett úton történő áthaladása esetén akkor, ha a védett úton torlódás alakul ki.