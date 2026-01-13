Rendszeresen visszatérő jelenséggé vált az utóbbi években, hogy az autósok vakon, bármiféle kritika nélkül követik a mindennapokat sokszor valóban megkönnyítő navigáció utasításait, és emiatt bajba kerülnek. Ugyanebbe a helyzetbe került három tajvani turista is, akik január 6-án Andorrában szorultak segítségre, miután a Grandvalira síközpont egyik pályájára tévedtek – írja az Oddity Central.

Több bejelentés is befutott az illetékes mentőszolgálathoz arról a fekete Mercedes-Benz, mely az egyik hófödte lejtő alján, közvetlenül egy hóágyú szomszédságában akadt el, miután letért az útról. Három nő ült a kocsiban, ők sértetlenül megúszták a kalandot. Ugyanakkor az autó műszaki mentése már nagyobb kihívást jelentette, mivel három daruval is több mint három órán át tartott a folyamat.

Az esetről készült képek futótűzként terjedtek el a közösségi oldalakon, ahol sokakból felháborodást váltottak ki. Mindenesetre a történtek rámutattak arra, amit a korábbi hasonló incidensek nyomán sejteni lehetett: mindig érdemes tájékozódni arról, milyen útvonalon és hová megyünk, különben a legnagyobb hóviharban, a folyóban vagy 2000 kilométerrel odébb találhatjuk magunkat.