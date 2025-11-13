Egészen hihetetlen fordulatot vett egy nagyjából 20-25 kilométeres autóút Franciaországban: november 4-én, múlt hét kedden rutinvizsgálatra indult a 85 éves férfi az otthonából, azonban az orvosa helyett Horvátországban, az Adriai-tenger partján találta magát – írja a Le Parisien.

Miután egész nap nem látták, és a mobiltelefonja is lemerült, az idős férfi hozzátartozói és családtagjai is aggódni kezdtek, így az eltűnéséről értesítették a hatóságokat. A csendőrség is a készülék cellainformációinak segítségével érték utol, majd segítettek neki hazajutni.

Mint kiderült, a 85 éves autós több mint 20 órán át ült a volán mögött, és még akkor sem fogott gyanút, amikor két országhatárt is átlépett, ugyanis ahogyan mindig, ezúttal is vakon bízott a GPS utasításaiban. Azt hitte, egy alternatív vagy festői útvonalat javasolt neki a navigáció, így csak a tengert meglátva szembesült azzal, hogy nem a francia vidéken autózik.

A nyolcvanas éveiben járó nyugdíjas a mentőknek nem tudott magyarázatot adni az eltévedésére. A lap értesülései szerint nincs gond a férfi tájékozódó képességével, és nem is szenved kognitív egészségkárosodásban.

Számos eset bizonyítja, hogy a navigáció sem tévedhetetlen, így könnyen bajba kerülhet az, aki kritika nélkül hallgat az instrukciókra. Hasonló eset történt a közelmúltban Indiában is, ahol a folyó lett a végállomás: