Olyan sokáig figyelte a navigációt egy férfi, hogy egyszer csak elfogyott az út a Marutija alól, és egy folyóban találta magát Indiában – írta meg az Autoevolution.

Az eset október 27-én, a hétfő kora hajnali órákban történt. A férfi annyira a Google Térkép figyelésével volt elfoglalva a számára ismeretlen környéken, hogy egyáltalán nem vette észre a folyót.

Állítása szerint „nem tudott különbséget tenni a víz és az út között”, ezért hajtott tovább. Azután, hogy a folyóba hajtott, az autójából a vászontetőn át tudott kikászálódni. A férfi később elmondta, amellett, hogy szerencsésnek érzi magát, amiért életben maradt, szinte kifulladt, mire kimászott.

A környéket átvizsgáló hatóságok szerint a környéken semmilyen akadály vagy figyelmeztető tábla nem hívta fel a figyelmet a folyóra, ugyanakkor valószínűleg a férfi akkor sem vette volna észre, ha lett volna, annyira a GPS-re koncentrált.

Már csak másnap reggel volt lehetősége a férfinak arra, hogy kihúzza az autóját a vízből, addig ugyanis a helyiek nem figyeltek fel rá. Miután partra húzták a járművet, annak belterében több italosüveget, köztük egy üres sörösüveget is találtak.

