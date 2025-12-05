„Majdnem Istennel találkoztam a Mikulás helyett” – írta a már több mint kétmilliós nézettséget jegyző TikTok-videója alatt az a férfi, aki annak ellenére elakadt a hóviharban, hogy az útja során a Waze-re bízta magát.

Történetére a Motor1.com figyelt fel: a jelek szerint az eset nagyjából két héttel ezelőtt történt Svájcban, ahol akkor hóvihar volt, hogy a mellékúton, ahová navigáció a férfit is vezette, többen is vészvillogóval álltak félre. Elmondása szerint az alkalmazás azért ajánlotta neki ezt az útvonalat, hogy így elkerülhesse a dugót.

A kommentekből kiderült, hogy a jelenség korántsem egyedülálló, többen is leírták, hogy a Waze áldozatául estek: őket vidéki farmon, szőlőskerten át és túraútvonalon keresztül vezette a program, de olyan is volt, aki kis híján a tó fenékén kötött ki.

Mindazonáltal nem szabad megfeledkezni arról, hogy havazás esetén először az autópályák és a főútvonalak hó- és síkosságmentesítéséről gondoskodnak, csak utána következnek az alsóbbrendű utak, ahol akár napokig is nehezebb körülményekkel kell számolni. Ez nemcsak külföldön van így, a hazai, egyébként jogszabályban meghatározott protokollban is a főbb útvonalak élveznek prioritást.

Meg kell jegyezni azt is, hogy bár a különböző térképalkalmazások használata óriási könnyebbséget jelent vezetés közben, nem minden esetben szabad szentírásként tekinteni az azok által ajánlott útvonalakra. Több hasonló eset nyomán is beszámolt már róla a Vezess, hogy miért nem, de a legutóbbi ilyen kaland például a folyóban ért véget: