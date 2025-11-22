Az aktuális előrejelzések szerint – bár a meteorológiai prognózisokban mindig akad némi bizonytalanság – szombatról vasárnapra virradóan akár nagyobb mennyiség hó is hullhat Budapesten, figyelmeztetett a Vezessnek eljuttatott közleményében a Budapesti Közművek.

A társaság a fővárosi autósoktól azt kéri, hogy a saját és a többi közlekedő testi épsége, valamint a balesetek elkerülése érdekében kizárólag jó műszaki állapotú, téli gumival felszerelt járművekkel induljanak útnak. A havazással, síkossá váló utakkal érintett időszakokban – általában legfeljebb egy-két napig – azoknak is a tömegközlekedés igénybe vételét ajánlják, akik egyébként saját gépjárművel közlekednek.

Pillanatok a korábbi évek budapesti síkosságmentesítéséből – a képre kattintva galéria nyílik:

7 fotó

A fővárosi útszakaszokat a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója rendeletben meghatározott, szigorú prioritási sorrendben takarítja, kezdve a hidakkal, felüljárókkal, az autópályákkal és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszival, majd az autóbusz-vonalak hegyvidéki szakaszaival és egyéb tömegközlekedési útvonalakkal folytatják.

Utánuk következnek a sorban a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak, míg A mellékútvonal-hálózaton, beleértve a budai hegyvidéki mellékutakat is, csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés.

Azért is fontos a járművek kifogástalan műszaki állapota, illetve a téli gumi megléte, mert az elakadt, megcsúszott, mozgásképtelenné vált járművek gyakran megnehezítik a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) autóbuszainak menetrend szerinti közlekedését, továbbá ellehetetlenítik az utak síkosságmentesítését is.

Felhívták az autósok figyelmét arra is, hogy vigyázzanak az FKF Köztisztasági Divízió munkatársaira; ebbe beletartozik az is, hogy ne előzzék meg a síkosságmentesítésben, hóeltakarításban részt vevő munkagépeket. Mögöttük értelemszerűen tisztább az útburkolat, jobbak az útviszonyok is.

A fővárosban a síkosságmentesítés és a hóeltakarítás többszereplős feladat – tette hozzá a társaság. Az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége, társasházak esetében a lakóközösségnek kell gondoskodnia az épület előtti járdaszakasz takarításáról.

A napok óta közeledő hóra a Magyar Közút is felkészült, erről itt írtunk részletesebben: