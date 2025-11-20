31 ezer kilométernyi országos közút üzemeltetéséért és fenntartásáért felel a Magyar Közút Nonprofit Zrt., vagyis a gyorsforgalmi, fő- és mellékutak járhatóságát biztosítja a téli hónapokban. A télre való felkészülés náluk már ősszel elkezdődik – olvasható a Vezesshez eljuttatott közleményükben.

A mérnökség a napokban hadrendbe állítják a több száz munkagépet, feltöltik a síkosságmentesítéshez szükséges anyagkészleteket, és előre egyeztetett ütemtervek alapján készülnek a beavatkozásokra. Folyamatosan figyelik a meteorológiai előrejelzéseket, az útmeteorológiai állomások adatait és útellenőrök visszajelzéseit – írják.

Amikor az előrejelzések szerint fagy, havazás vagy ónos eső várható, kezdik a megelőző szórásokat, a köznyelvben alászórásnak nevezett beavatkozásokat.

Ezek célja, hogy a friss hó vagy a fagy ne tapadjon meg a burkolaton. A síkosságmentesítő anyagok hatását a forgalom gyorsítja, tehát minél több jármű halad át egy adott úton, annál intenzívebb az olvasztóhatás.

Az ónos eső a legösszetettebb téli csapadéktípus a Magyar Közút szerint, mivel a vízcseppek a hideg aszfaltra érve azonnal jégréteggé alakulnak, és a folyamatos eső lemossa a korábban kijuttatott anyagokat. Akkor a leghatékonyabb a beavatkozás, amikor az esőzés megszűnik, és a kijuttatott anyag megfelelően megtapadhat a burkolaton.

A hóeltakarítás időzítése szintén kulcsfontosságú

A munkagépek 3-5 centiméternyi friss hó esetén kezdik meg az ekézést. Ez alatt az olvasztó anyagok segítenek megelőzni a hó letapadását. Egy gép fordulóköre több mint két óra is lehet, amely során 40-70 kilométeres útszakaszt tisztít meg. Folyamatos havazás idején ugyanarra az útra többször visszatérnek, ha szükséges.

Hófúváskor a szél újra ráhordhatja a havat a megtisztított útra, ezért a téli szezon előtt célzottan helyezik ki a hófogó rácsokat és hálókat a veszélyeztetett útszakaszokra. Ahol a környezet megengedi, hosszú távú megoldásként hófogó erdősávokat is telepítettek.

Téli kátyúzás

A fagyási-olvadási ciklusok következtében kialakuló kátyúkat ilyenkor hidegaszfalttal javítják ideiglenesen a szakemberek. Ez a technológia száraz, csapadékmentes időben alkalmazható.

A téli időszakban mintegy 800 jármű teljesít szolgálatot,

egy gépre átlagosan 40–70 kilométeres szakasz jut.

Ezek a gépek folyamatosan dolgoznak, szükség esetén anyagot és üzemanyagot töltenek, miközben a kijelölt ütemezés szerint végzik a beavatkozásokat.

Az autósok sokat tehetnek saját és mások biztonságáért

+7 Celsius-fok alatt már érdemes téli gumit használni, indulás előtt ellenőrizni az ablakmosó folyadékot, az ablaktörlőket, a világítást és az akkumulátort. Fontos, hogy legyen az autóban jégkaparó, hólánc, vontatókötél, takaró, meleg ital és némi élelem, valamint hogy ne előzzük meg a narancssárga villogóval dolgozó gépeket, és tartsuk a követési távolságot.

A téli közlekedés legbiztosabb alapja: induljunk el időben, és alkalmazkodjunk az útviszonyokhoz.

Extrém időjárás – például ónos eső vagy hófúvás – idején különösen fontos a figyelmeztetések követése. A beavatkozások ekkor is folyamatosak, azonban a biztonság miatt bizonyos műveletek hosszabb időt vehetnek igénybe.