Az alábbi felvételen látható különlegességet a Canadian Pacific Railway vasútvonalon vetették be, főként azzal a céllal, hogy a befagyott váltókat gyorsan felolvasszák. Néha előfordult azonban, hogy más feladatra is befogták, például akkor, amikor egy lavinának köszönhetően „villámgyorsan” el kellett tolni a havat a pályáról a 400840-as kódjelű hókotró vonattal, amelynek a pneumatikusan mozgatható tólólapátjain összetömörödött és tömbbé fagyott a hó és a törmelék. Ekkor jött a sugárhajtóművel felszerelt teherautó és öt perc alatt leolvasztotta a jeget a vonat orráról, amely így mehetett is vissza dolgozni.

A hatjómű 140 decibeles zajt kelt (egy vadászpuskából kilőtt lövedék 180 dB, egy légkalapács tíz méteres távolságból 100 dB, a suttogás 30 dB) szóval ha valaki mellette állt, kettős fülvédelemre volt szüksége: füldugóra és fülvédőre. A felvétel még 2012-ben készült, de végszükség esetén ma is bevetik a módszert, ha a fentebb jelentkező problémát gyorsan meg kell oldani.

A technika egyébként a 60-as évekből származik, akkor kezdték el először repülőgépekből származó gázturbinákkal (főleg MiG-15-ös vadászgépekből származókkal) takarítani a havat Kanadában és Oroszországban. Leginkább a vasúttársaság és repterek alkalmazták ezeket az irgalmatlanul hangos és nem éppen környezetbarát szerkezeteket.

Magyarországon a MÁV is használt hasonlót, igaz, kevésbé impozáns jószág volt a HLS – hőlégsugárzó – amit a vasutasok csak Süsünek hívnak. A két orrlyukán lángot fújó eszköz mókás látvány, de elnézve működés közben, csoda, hogy nem égett rommá a fél ország.