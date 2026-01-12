Közmondásosan azt tartják az oroszokról, hogy sokat isznak, pedig az adatok azt mutatják, hogy nagyjából egy szinten áll a fejenkénti alkoholfogyasztás a magyar átlagéval. Egy autós lap újságíróiként valahogy mégis többször futunk bele olyan orosz felvételekbe, melyek cselekményénél sejthető, hogy az alkohol, mint tényező is közrejátszott. Ennek talán az lehet az oka, hogy nincs zéró tolerancia, 35 ezrelékig még nem jár büntetés.

Az ittas vezetés ellen küzdenek is a helyi hatóságok, melynek megmosolyogtató példája Szentpéterváron zajlott még újévkor. Alig pár perc telt el éjfél után, amikor a rendőrök már ki is kaptak valakit a forgalomból, akiről hamar kiderült, hogy nem józan. Még hallatszódnak a tűzijátékok durrogásai a videón, melyben a rendőr gratulál az Alexander névre hallgató ittas sofőrnek, majd eldurrant egy konfettiágyút is, “megünnepelve” 2026 első elkapását.

Az ittas vezetés globális probléma, egy brit felmérés pedig érdekes jelenségre világított rá nemrég: