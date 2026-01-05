Egész sok hely van a világon, ahol belefér egy-két ital vezetés előtt, mert nincs zéró tolerancia. Igaz ez az Egyesült Királyságra is, noha Angliában és Skóciában például eltérő szabályok vannak érvényben (35, illetve 22 mikrogramm 100 ml vérben). Ezzel együtt kifejezetten riasztó annak a felmérésnek az eredménye, melyet egy helyi biztosító közölt:

a Z-generáció (18-27 évesek) tagjainak 38 százaléka szerint tök oké, ha a sofőr enyhén túllépi a megengedett véralkoholszintet.

Kiderült, hogy a fiatalok sokkal inkább megbíznak a saját ítélőképességükben, és 32 százalékuk úgy gondolja, saját döntés kell, hogy legyen, hogy italozás után a volán mögé ülnek-e vagy sem, és ezt nem egy szabálynak kellene eldönteni.

Szakértők szerint az ilyesfajta generációs gondolatok hátterében az állhat, hogy a fiatalok fejében egyszerűen “nincs ott az üzenet”, hogy milyen veszélyekkel jár az ittas vezetés. 2023-ban egyébként az ittas vezetésből eredő balesetek 35 százalékát 30 év alattiak okozták.

Az adatok rávilágítanak a generációs különbségekre is: a felnőttek közel fele, 48 százaléka elfogadhatatlannak tartja, ha valaki egyszerre iszik és vezet. Az Egyesült Királyságban egyébként folyamatos a küzdelem az ittas vezetés ellen, decemberben például egy kiváló kezdeményezésbe szálltak be a vendéglátóhelyek: