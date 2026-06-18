Az eseményt Larry Courtney Corvette-rajongó és felesége szervezte, akik régóta hisznek abban, hogy a Chevrolet legendás modellje nemcsak közlekedési eszköz, hanem közösségépítő erő is.

A rendezvényre 11 amerikai államból érkeztek résztvevők, a cél pedig az volt, hogy piros, fehér és kék Corvette-ekből kirajzolódjon az amerikai zászló.

A látványos formációt közel 300 autó alkotta, amivel Courtney szerint minden idők egyik legnagyobb, Corvette-ekből összeállított zászlóalakzatát sikerült létrehozni.

A Chevrolet sem aprózta el a részvételt. A márka elvitte a helyszínre az új Stars & Steel, 250 darabban limitált Corvette-eket, valamint a 2027-es Corvette Grand Sportot is. Utóbbi különösen nagy érdeklődést váltott ki, hiszen a Grand Sport név visszatérése fontos pillanat a Corvette történetében. Az új modellben 6,7 literes, szívó LS6 V8-as motor dolgozik, 542 lóerővel, vagyis a klasszikus amerikai receptet modern technikával fűszerezték meg.

A Corvette fejlesztéséhez és kommunikációjához kapcsolódó szakemberek is ott voltak a helyszínen, így a rajongók közvetlenül beszélgethettek azokkal, akik a modell mögött állnak.

Larry Courtney egész életében autórajongó volt, és az évek során több Corvette is megfordult nála. Egyik kedvenc története az 1999-es Corvette kabriójához kötődik, amellyel feleségével közel 200 ezer mérföldet (321 ezer km) tettek meg. Bejárták vele az Egyesült Államokat, közben pedig rengeteg emberrel ismerkedtek.

A Flag Day-esemény megszervezésében sokat segített Courtney hatalmas kapcsolati hálója. Több ezer Corvette-rajongót tud elérni, így nem okozott gondot megtalálni azokat, akik piros, fehér vagy kék autóval érkeztek a zászlóformációhoz.

A látványosság ráadásul nem öncélú volt: az Egyesült Államok 250. évfordulójához kapcsolódva négy veteránokat támogató szervezet javára is gyűjtöttek.

A Corvette régóta több egyszerű sportautónál Amerikában. Kultusztárgy, közösségi jelkép, és sokak számára egy életérzés négy keréken.