Miközben a legtöbb hetedik generációs Corvette ZR1 már gyűjtői darabnak számít, és a használt piacon rendre 200 ezer dollár körüli, azaz több mint 65 millió forintnak megfelelő áron cserél gazdát, John Anhalt kicsit sem kíméli a sajátját. Az amerikai férfi nem hagyja, hogy a garázsban porosodjon a sportkocsija, sőt, aktívan használja.

Annyira, hogy a közelmúltban a Big Bend Open Road elnevezésű versenyen új, 278,42 km/órás átlagsebesség-rekordot állított fel a 190 kilométer hosszú távon.

Ez komoly igénybevételt jelentett a 2019-es Corvette számára, aminek a hátsó karosszériája a szélsőséges hőség hatására meg is olvadt.

🏁 New Record Alert! 🏁 A huge congratulations to John Anhalt for setting a new top average speed record at the Big Bend... Közzétette: Big Bend Open Road Race – 2025. október 19., vasárnap

Mi ez a verseny? Miért olvadt meg az autó?

Hogyan is néz ki egy ilyen verseny? A résztvevőknek a texasi 285-ös számú autópályán mindkét irányban 95 kilométert kell megtenniük, a végső sorrend pedig a két menet átlageredménye alapján alakul ki. Nehezítésként szolgál, hogy a nyomvonal nem teljesen egyenes: oda és vissza is 60 kanyar található benne.

A versenyzők körében kedvelt típusnak számít a Corvette – nem véletlenül, ugyanis az előző, 2013-as csúcsot (277,92 km/óra) egy 2002-es példánnyal állították fel.

Kiváló választás tehát a Chevrolet által a 2019-es modellévben és mindösszesen alig 3000 példányban gyártott C7 ZR1, lévén, hogy a 6,2 literes, V8-as motor teljesítménye 755 lóerő, emellett a hivatalos végsebessége 341 km/óra. Ez esetben mégis szükség volt néminemű változtatásokra: a Road & Track hasábjain Anhalt arról beszélt, hogy amikor 2020-ban megvette az autót, tökéletes, szinte nullkilométeres volt, ám azóta 30 százalékkal nagyobb a teljesítménye az átalakítások révén. „Mindent, amit csak tudtam, megváltoztattam az autón, hogy felkészüljek erre a versenyre” – ismerte el.

A lóerők megnövelt száma többek között a nagyobb fojtószelepházaknak, az új hengerfejeknek, a továbbfejlesztett szelepeknek és a kompresszornak tudható be. Arra pedig, hogy miért olvadt meg a Corvette hátulja, az a magyarázat, hogy az autónak nincs is valódi kipufogórendszer. Ugyan rendelkezik leömlőkkel és csövekkel, de kipufogódobja nincs, így az autó nemcsak hangos, de sok hőt is termel. Anhalt a következő, 2026 áprilisában esedékes versenyig orvosolná a problémát.

