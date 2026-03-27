A Chevrolet még 1955-ben vezette be eredeti Small Block V8-as motorját, amelyet két generáción és számos jelentős változtatáson át egészen 1997-ig gyártottak. Akkor lépett színre a minden elemében vadonatúj LS6 motorcsalád, amelyet azonban eleve a harmadik generációval indítottak, ezzel jelezve az elvi folytonosságot.

20 fotó

1997 és 2025 között összesen három széria (azaz a 3., 4. és 5. generáció) készült ebből a kifejezetten sportmodellekhez fejlesztett nyolchengeresből. A Chevy anyavállalata, a General Motors 2023-ban jelentette be, hogy már fejleszti a hatodik generációt, aminek nem sok értelmét látta a világ, hiszen az autóipar átáll a villanymotorokra, a V8-asoknak befellegzett.

Aztán ez mégsem így alakult, a vásárlók követelték vissza a nagy benzinmotorokat, a GM pedig örülhetett, hogy rákészültek a reneszánszra, mert így most bemutathatták az LS6 új, hatodik szériáját, amely mostantól a Corvette modelcsalád új alapmotorja lesz.

A blokk legnagyobb teljesítménye 399 kW, azaz 542 lóerő, a maximális forgatónyomaték 705 Nm. A lökettérfogatot 6,2-ről 6,7 literre emelték, a sűrítési viszony 10:1-ről 13:1-re nőtt. Új a kenési rendszer, a dugattyúkat és a hajtókarokat kovácsolással állítják elő, a leömlőt átdolgozták. A motorhoz nyolcfokozatú duplakuplungos váltó csatlakozik.

Mostantól ez a motor hajtja az alapkivitelű Corvette-eket (Stingray), de hogy ennek szebb legyen a csengése, visszahozták azt a típusjelzést, amely 1962-től a versenykivitelű, vagy legalábbis pályahasználatra felkészített Corvette-eket.

A Grand Sport a Corvette 2020-as modellváltásával eltűnt a kínálatból, a vevők legnagyobb bánatára: az előző generációs Corvette-nél ugyanis kifejezetten népszerű volt a Stingray megbízható alapmotorját a Z06 futóművével és fékjeivel társító, szélesített modellváltozat.

Stílusos tehát, hogy az új motorral ez a modellvariáns is visszatérjen. Nem is fogta vissza magát: adaptív csillapítást társítottak komfortra hangolt Touring futóművel és Michelin Pilot Sport abroncsokkal, valamint új fékekkel: az autót kifejezetten országúti vezetésre tervezték.

Kérhető persze sportosabb, sőt, versenypályára hangolt setup is, az utóbbi fél-slick abroncsokat és karbon-kerámia féktárcsákat kínál, kiegészítve az elmaradhatatlan aerodinamikai csomaggal.

Ez azonban csak a kezdet, mert az új motorhoz összkerékhajtás is kérhető: a Grand Sport X esetében a V8-as a hátsó tengelyt hajtva, az első kerekeket pedig a ZR1X elektromos hajtáslánca. A rendszerteljesítmény 538 kW, azaz 731 LE. A Grand Sport X eleve karbon-kerámia fékrendszert kapott, de a futómű hangolása és az abroncsválaszték ugyanaz, mint a hátsókerekes Grand Sportnál.

A Grand Sport európai forgalmazásáról még korai volna nyilatkozni, de mivel a Stingray alapmodell jelenleg is kapható a kontinensen, semmi okot nem látunk arra, hogy a vadonatúj V8-as blokkal szerelt változat ne jusson el hozzánk.