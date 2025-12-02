Mindig mindenki sajnálja egy buliban azokat, akik autóval érkeznek és vállalják, hogy ők lesznek a sofőrök, akik a társaság egy részét is hazaviszik, cserébe viszont nem isznak. Persze nem kell, hogy egy buli feltétlenül az alkoholról szóljon, de legyünk őszinték, a poharak azért elég gyakran előkerülnek az ilyen összejöveteleken.

Nem csak nálunk van ez így, hanem világszerte, és sajnos bőven vannak olyanok, akik sofőrként sem tudják megállni, hogy ne igyanak valamennyit. Vannak persze helyek, ahol nincs zéró tolerancia, de azért ez mégsem nevezhető ideálisnak.

Az Egyesült Királyságban széles körű összefogás alakult épp azért, hogy legalább az ünnepek előtt kicsit csökkenjen a piásan volán mögé ülők száma. A briteknél megengedett az alkoholfogyasztás vezetés előtt, egészen addig, amíg a véralkoholszint nem haladja meg a 80 mg/100 ml-es értéket, valamint a légalkoholszint a 35 μg/100 ml-es értéket. Ennek ellenére tavaly például 2000 sofőrt tartóztattak le ittas vezetés miatt.

Az összefogásban Devon és Cornwall megye kocsmái, szórakozóhelyei és éttermei vesznek részt a helyi rendőrséggel karöltve. Ezeken a helyeken decemberben ingyen kapnak alkoholmentes italokat a társaságok kijelölt sofőrjei, így motiválva őket arra, hogy ha lehet, inkább egyáltalán ne igyanak. „Csak úgy lehetünk teljesen biztosak abban, hogy biztonságosan vezethetünk, ha előtte egyáltalán nem iszunk” ‒ fogalmazott Adrian Leisk, a két megye közlekedésbiztonságáért felelős rendőrfőnöke a BBC-nek.