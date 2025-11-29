Felkeltette a zalakarosi rendőrök figyelmét egy lovasszekeret hajtó férfi, mint kiderült, nem véletlenül, ugyanis hiába dobta át a gyeplőt a mellette ülőnek, az ittas vezetés tényét a pozitív alkoholszonda-teszt is megerősítette – derült ki a Zala vármegyei rendőrség Facebook-bejegyzéséből.

Mint arra az intézkedés során fény derült, a lovaskocsi sofőrjét korábban a bíróság alkalmatlanság miatt már eltiltotta a járművezetéstől. A férfi hiába állította a rendőröknek azt, hogy csak a mellette lévő kólából indult, az üvegen lévő címke szerint asztali vörösbor volt az.

Hiába dobta át a gyeplőt a mellette ülőnek🤠, a karosi rendőrök mindent láttak és intézkedtek.👀 Kiderült, hogy a... Posted by Zala vármegyei rendőrség on Tuesday 25 November 2025

„A szabályok mindenkire vonatkoznak” – nyomatékosítottak a hatóságok, így a szekeret a lóval együtt gyalog kellett hazavinnie az utasának.

Nem a zalai delikvens volt az első az idén, aki lovaskocsival szabálytalankodott: