A mozgó bázis pedig nem egy méregdrága, méretes luxuslakóautó, hanem egy több mint húszéves, első blikkre teljesen átlagosnak tűnő Mercedes-Benz Sprinter. A szürke lemezek alatt azonban olyan zseniális mérnöki és térszervezési megoldások lapulnak, amik még a sokat látott lakóautós közösséget is komolyan meglepik.

Az álcázás nagymestere: a T1N Sprinter

A projekt alapjául egy jól ismert, az átépítők körében rendkívül népszerű bázisjármű, egy 2003-as Mercedes-Benz Sprinter T1N szolgált. Tom a létező legnagyobb, 157 hüvelykes (közel 4 méteres) hosszú tengelytávú, magas tetős kivitelt választotta. Mivel a jármű eredetileg egy ablakos kisbusz volt, kívülről megőrizte a diszkrét személyszállító furgonok megjelenését.

Az utcáról vagy egy parkolóból nézve az égvilágon semmi sem utal arra, hogy a kétezres évek elejéről származó szürke haszonjárműben egy 82 éves férfi éli a mindennapjait. Mindössze az oldalsó kihúzható előtető és a tetőre szerelt, összesen mintegy 400 W teljesítményű napelem-rendszer árulkodik arról, hogy ez már régen nem egy igásló.

Térnövelés okosan: a fülke és a raktér egybenyitása

Amint feltárul a tolóajtó, az ipari hangulat azonnal szertefoszlik. Tom a Sprinter utasterét az utolsó csavarig kipakolta, majd egy végtelenül barátságos, meleg hangulatú, mégis ultramodern és funkcionális mini-apartmant épített a helyére.

A legfontosabb módosítás, hogy a vezetőfülkét és a rakteret elválasztó acélfalat teljesen eltávolította. Ez a lépés brutálisan megnövelte a térérzetet, és lehetővé teszi a zökkenőmentes mozgást a kabin és a lakótér között – ami egy 80 év feletti nomád életmódot választó utazó számára kulcsfontosságú szempont. A vezető- és az utasülés forgókonzolokat kapott, így hátrafordítva egy padlóhoz rögzített, forgatható asztal köré rendezhető, kényelmes kis nappalit alkotnak.

Nappali, háló és erőmű egyetlen kanapéban

A bal oldalon egy egyedi építésű, hosszú kanapé kapott helyet, amely zseniálisan ötvöz három funkciót. Nappal kényelmes ülőalkalmatosság, éjszaka pillanatok alatt ággyá alakítható, alatta pedig hatalmas tárolókapacitás rejtőzik.

Hogy a lakótérből egyetlen felesleges centimétert se vegyen el, Tom a 24 voltos elektromos rendszer egy részét is ide, a kanapé alá integrálta.

Konyha és fürdőszoba: kompromisszumok nélkül

Az ággyal szemben egy méretes, L-alakú, nagyjából 3,6 méter hosszú konyhapult húzódik végig a furgon hátuljáig. Itt minden megtalálható, ami a mindennapi élethez kell, főzőlap, mosogató és hűtőszekrény.

A legmeglepőbb megoldás azonban a beltéri zuhanyzó. Tom egy összecsukható kutyamedencéből, egy vízpumpából és egy, a vízhálózatra kötött zuhanyrózsából épített mobil zuhanyzót, amit egy körbefutó függöny segítségével a furgon közepén tud felállítani.

Komoly technika és a vételár

Hogy az okos kis otthon ne függjön folyamatosan a fizetős kempingektől, az energiaellátásról egy komoly szigetüzemű (off-grid) hálózat gondoskodik. A tetőn lévő napelemek egy egyedi építésű, 24 voltos rendszeren keresztül töltenek egy 230 Ah-s akkumulátorpakkot, amit egy MPPT töltésvezérlő és egy izmos, 3000 W-os inverter egészít ki. Hátul, a kétszárnyú ajtók mögött egy 96 centiméter mély vertikális “garázst” is leválasztott a szerszámoknak, kábeleknek és egy teleszkópos létrának.

Tom az alapjárművet még 2019-ben vásárolta, a felújításra és a profi átépítésre pedig nagyjából ugyanannyit költött, mint magára a Sprinterre. A beleölt munkaórákat nem, csak anyagárat számolva 5,2 millió forintnál állt meg az első verzió költsége. Ennyibe került a nyugdíjas évek teljes szabadsága, egy olyan életmód amire sokan vágynak, de csak nagyon kevesen mernek belevágni.