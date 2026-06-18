Rátapadni az elöl haladóra, átcsusszanni a nyitott sorompó alatt, aztán gázt adni: ezzel az egyszerű, de pofátlan módszerrel kerülte meg a fizetőkapukat egy autós Franciaországban hónapokon keresztül. Most azonban lebukott, és a végösszeg meglehetősen borsos lett: mintegy 3,3 millió forintnyi (9 400 eurós) tartozást kell egy összegben kiegyenlítenie.

A sofőr a helyiek által csak „kisvonatnak” vagy „kismozdonynak” hívott módszert alkalmazta. Ennek lényege, hogy a fizetőkapuhoz érve az autós vészesen rátapad az előtte haladó és szabályosan fizető jármű lökhárítójára, így a gépkocsi még azelőtt át tud hajtani a sorompó alatt, mielőtt az lezáródna. – írja a La Dépêche helyi lap.

Viszont a modern kamerák egyre könnyebben azonosítják be a csaló autósokat.

Esetünkben is ez történt: a rendszer végre rögzítette a bliccelő rendszámát, az üzemeltető pedig ezek alapján másodpercre pontosan rekonstruálta a korábbi utazásait. A végeredmény egy masszív csekk lett: a férfinak pontosan 3 283 000 forintot (9 382 eurót) kell befizetnie, ami az elmúlt hónapok során megspórolt útdíjak halmozott összege. Az egyelőre tisztázatlan, hogy a tetemes tartozás rendezésén túl kell-e további büntetésre – például csalás miatti eljárásra – számítania.

Az eset nem egyedi: 2025-ben a marseille-i bíróság egyik korábbi alelnökét ítélték 14 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre és közel 5,6 millió forintos (16 000 euró) pénzbírságra hasonló visszaélések miatt. Az eset után természetesen fegyelmi eljárás is indult ellene.

Franciaországban a legtöbb autópályán nem a nálunk megszokott, időalapú (matricás) rendszer működik, hanem a megtett távolság és a használt szakaszok alapján kell fizetni. A német ADAC tájékoztatása szerint a díjszabás nemcsak a megtett kilométerektől, hanem a jármű kategóriájától (például magasságától) is függ. Bizonyos nagyobb hidaknál és alagutaknál pedig még ezen felül is extra díjjal kell számolni.