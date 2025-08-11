Egy TikTok-videó jár körbe a franciák nyár végi „hazajövős” hétvégéjéről: autópálya, hosszan kígyózó kocsisor, és a leállósávban egymás után állnak a járművek felnyitott motorháztetővel. A kép egyszerre szürreális és ismerős: mintha egy szerelőműhely költözött volna ki az út mellé. A posztoló szerint sosem látott ennyi lerobbant autót egy helyen.

A helyszínt a videó nem azonosítja biztosan, de több kommentelő felismerte, és leírásuk szerint ez egy meredek, melegben megterhelő emelkedő–lejtő kombináció az A75-ös útszakaszon, Franciaországban.

Több tényező okozhatta

Itt nyáron gigantikus dugók alakulnak ki a nyaralásra érkezők, és hazafelé igyekvők miatt, amit most a pokoli hőség is tetézett. A recept tehát szinte tökéletes ahhoz, hogy a gyenge technika megadja magát: hosszú ideig tartó araszolás emelkedőn, megpakolva utasokkal, csomagokkal, a lehető legforróbb nyári napok egyikén.

Ma már ritkán látunk ilyesmit ekkora mértékben. Míg egy-egy lerobbant autó megszokott, az ilyen tömeges félreállás azért furcsán hat, és csak latolgatjuk az okokat. A legtöbb autó motorházteteje nyitva, a tulajok tanácstalanul álldogálnak és várják a segítséget. Láthatan mindenféle típus akad: Alfa Romeo, BMW, Peugeot, Dacia, Renault, Volkswagen, Citroen.

@nel3004 Retour de vacances 😱, j’ai jamais vu autant de voiture le capot ouvert et de dépanneuses ! 🚗 ♬ original sound - Nostalgia

Többen arra tippeltek, hogy valahol a környéken szennyezett üzemanyagot tankolhattak, ám erről semmilyen információt nem találtunk.

Karbantartás, dugó, és 40 fokos hőség

A helyi hírek szerint egy alagútban történő javítás tett még rá egy lapáttal a szokásos nyári torlódásra, a ladepeche.fr cikke szerint a 40 fokos hőség okozhatta a sorozatos lerobbanásokat: „Információink szerint a problémát egy elektromos meghibásodás idézte elő az Escalette-alagútban. Ez a hőség és a lassú haladás közben túlmelegedő motorok miatt számos autó meghibásodásához vezetett.

A Közlekedési Igazgatóság (Dir) csapatait ezért nagy erőkkel kellett bevetni, hogy ezen a kánikulai napon egészen Lozère megye határáig segítsenek az úton rekedt autósoknak. Azóta minden visszatért a rendes kerékvágásba.”