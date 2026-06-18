A tartalomgyártóként és mérnökként is ismert amerikai autóépítő, Jimmy Oakes nem finomkodott: egy 1978-as Porsche 911 SC-be építette be a Ferrari által fejlesztett Maserati F136 V8-as motort. Az eredmény egy látványos, hangos és meglehetősen őrült hibrid lett, amelyet Porrarinak neveztek el.

Az alap Porsche eredetileg háromliteres, hathengeres boxermotorral készült. Ennek helyére került a 2007-es Maserati Quattroportéból származó, Ferrari V8-as. A szívó nyolchengeres motor nagyjából 400 lóerőt tud, vagyis több mint kétszer akkora teljesítményt ad le, mint amire az öreg 911-es gyárilag képes volt.

A motorcsere csak a történet egyik fele

A közel fél évszázados Porsche karosszériáját teljesen szét kellett szedni és felújítani. A tető például menthetetlen volt, ezért egy karbon tetőpanel került a helyére, miközben az autó teljes elektromos “érrendszerét” is újra kellett húzni.

A V8-as beépítéséhez egyedi bölcsőt készítettek, amely nemcsak a motort, hanem a 996-os Porsche 911-ből származó váltót is megtartja. A motor és a váltó összeházasításához speciális harangház, kuplung és lendkerék készült. A szűk hely miatt egyedi leömlőkre és kipufogórendszerre is szükség volt, ezek rozsdamentes acélból készültek.

Galéria:

6 fotó

A projekt egyik legizgalmasabb részlete, hogy az F136-os motor egyedi pillangószelepes szívósort kapott. Ehhez az E90/E92 BMW M3 S65-ös V8-asának alkatrészeit használták fel, egyedi, 3D-nyomtatott adapterekkel és tölcsérekkel. A cél a gyorsabb gázreakció és a még karakteresebb szívóhang volt, különösen akkor, amikor a motor elforog a 8000/perces fordulatszámig.

Mivel az eredeti 911 SC léghűtéses volt, a V8-as miatt teljesen új hűtőrendszert kellett kialakítani. Az első csomagteret átalakították, hogy elférjen a hűtő és a ventilátor, az eredeti üzemanyagtartály helyére pedig egy 40 literes tank került. A víz-, üzemanyag- és elektromos vezetékek elvezetéséhez egy kivehető középső alagutat építettek a karosszériába.

A futómű sem maradt gyári

A hátsó felfüggesztést megerősítették, a torziós rugókat elhagyták, helyükre egyedi, ültethető felfüggesztés került. A merevség és a biztonság érdekében teljes bukókeretet is kapott az autó. A fékrendszerhez Porsche Boxsterből származó, négydugattyús Brembo nyergeket, EBC tárcsákat és Chase Bays fékcsöveket használtak.

„Ez nem arról szólt, hogy a könnyebb utat válasszuk” – mondta Oakes.

Szerinte az ilyen projektek tartják izgalomban az autós kultúrát: olyan gépek, amelyek elsőre meghökkentik az embert, aztán kíváncsivá teszik, hogyan is készültek.

A Porrari hivatalosan a Formula DRIFT Connecticut (USA) hétvégéjén mutatkozik be a Stafford Motor Speedway paddockjában.