Ma 13 óra után Újszászon egy Hatvanból Szolnokra közlekedő személyvonat az állomás váltóján kisiklott. A vonat ezen a szakaszon a megengedett 40 km/órás sebességnél lassabban közlekedett, a mozdonyvezető, amint észlelte a problémát, azonnal megállította a szerelvényt – olvasható a MÁV közleményében.

A vonaton 15 fő tartózkodott, szerencsére személyi sérülés nem történt, azonban a közlekedésben jelentős korlátozásokra kell számítani. A történtek miatt azonnali vizsgálatot rendeltem el, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet is megkezdte a baleset kivizsgálását. A Budapest-Újszász-Szolnok, a Hatvan-Szolnok és Vámosgyörk-Szolnok vonalakon a vonatközlekedésről és a pontos menetrendi információkról a MÁVInform oldala segít utasainknak.

„A Hatvanból 12:01-kor Szolnokra elindult S820-as vonat (5734) első kocsija az első forgóvázzal kisiklott Újszásznál, az állomásra történt behaladáskor, – akadályozva a forgalmat az elvontatásáig”. A siklás okát vizsgálják, a biztosítóberendezés rendben működött, „a műszaki elhárítás bizonytalan ideig tart”.

– olvasható a MÁVinform oldalán.