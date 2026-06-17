A Tesla vezetéstámogató rendszereinek egyik legfontosabb biztonsági eleme az utastérbe szerelt kamera, amely azt figyeli, hogy a sofőr valóban az útra koncentrál-e. Elméletben ez lenne az a védelem, amely megakadályozza, hogy valaki az Autopilot vagy a Full Self-Driving (önvezető funkciók) használata közben elaludjon, telefonozzon, vagy teljesen kivonja magát a vezetésből.

A gyakorlat azonban most elég kínos fordulatot vett: Kínában olyan apró, tapadókoronggal rögzíthető műanyag fejeket kezdtek árulni, amelyek simán átverhetik a Tesla kameráját.

A figurákat pont a kamera elé lehet helyezni, így az autó úgy érzékelheti, mintha egy valódi emberi fej lenne ott.

A legabszurdabb az egészben, hogy a kínálatban nemcsak jellegtelen férfiarcok szerepelnek, hanem Cristiano Ronaldo és Lionel Messi feje is. Vagyis a világ egyik legmodernebb autója adott esetben elhiszi, hogy a sofőr figyel, miközben a visszapillantó környékén egy filléres Ronaldo-fej lóg.

A beszámolók szerint egy Tesla Model 3 tulajdonosa hosszabb úton is kipróbálta a trükköt. Állítása szerint nagyjából 30 percig tudott úgy haladni bekapcsolt Autopilottal, hogy a Tesla nem küldött figyelmeztetést. Ez különösen aggasztó annak fényében, hogy a Tesla rendszerei továbbra sem önvezető megoldások abban az értelemben, hogy a sofőrnek bármikor készen kell állnia a beavatkozásra.

A figurák ára nagyjából 10 és 40 dollár között mozog, vagyis néhány ezer forintért bárki vehet magának egy olyan eszközt, amellyel potenciálisan életveszélyes helyzetet teremthet. Mert bármennyire viccesen hangzik, hogy Messi vagy Ronaldo „vezet” egy Teslát, a valóságban ez nem poén: ha a sofőr elalszik vagy nem figyel, az autó pedig hibázik, abból pillanatok alatt súlyos baleset lehet.

A babafejes módszer mellett állítólag más trükkök is terjednek:

vannak, akik apró kijelzőt tesznek a kamera elé, amelyen egy pislogó, mozgó emberi arc videója fut végtelenítve.

A történet egyszerre nevetséges és riasztó. Nevetséges, mert egy több tízmilliós autó biztonsági rendszerét látszólag át lehet verni egy szuvenírbolt-szintű műanyag fejjel. Riasztó, mert mindig lesznek olyanok, akik a technológia határait nem óvatosan feszegetik, hanem felelőtlenül kihasználják.