Újabb infomorzsákat szórt el új zászlóshajója, a hétszemélyes Peaq kapcsán a Škoda: a június 23-án debütáló nagy szabadidőjárműnek most a belső terével ismerkedhetünk meg.

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A műszerfal a közölt képek alapján letisztult és egyenes vonalú lesz, szó sincs az ajtókra átforduló, ívelt burkolatokról.

A digitális műszeregység árnyékoló nélkül áll a kormány mögött, a padlókonzol éppúgy lebegő kialakítású, mint a központi érintőképernyő, amely a Škoda történetében először függőleges tájolást kapott.

Alatta fizikai gombokat találunk, amelyek többek között a klímaberendezés vezérlésére, a hangerő szabályozására szolgálnak. A kartámasz állítható, az okostelefonok vezeték nélküli töltőfelülete mágneses.

Ami a felhasznált anyagokat illeti, a lágy szöveteket határozott tapintású felületekkel kombinálták, a környezetet könnyen gondozhatónak, kényelmesnek és tartósnak ígéri a gyártó.

A Peaq után más Škoda modellekben is ezekre a megoldásokra számíthatunk.