Az idei statisztikákat még nem ismerjük ugyan, de valószínűleg nem kockáztatunk nagyot azzal, ha azt mondjuk, hogy aligha csökkent a balesetek száma a hazai gyorsforgalmi utakon.

Az autópálya-kezelő “Megáll az ész!” címmel futó közlekedésbiztonsági sorozatába idén is rengeteg látványos és persze tanulságos, a forgalomfigyelő kamerák által rögzített balesetet válogattak be. Ezekből szemezgettünk a teljesség igénye nélkül. A videókért kattints a képekre vagy a linkekre!

Egy pillanat elég volt, és már pörögtek is a roncsok az M7-esen

Az idő jó volt, a forgalom gyér. A külső sávban haladt egy kamion, amelynek egy középső sávban érkező autó egyszerűen nekiment. A pörgő személyautó ezután kétszer is eltalálta a mögötte érkezőt. Alig hét másodperc telt el az első ütközés és a roncsok megállása között.

Lazán megfordult az M1-es terelésében, súlyos következményei lettek

Szeptember elején indultak el a bővítési munkálatok az M1-es autópályán, azonban még évekig tart, mire kétszer három (vagy négy) sávon lehet majd közlekedni. Addig viszont sok kellemetlenséggel jár a folyamat, közéjük tartoznak a terelések is, melyek egyikében, a sztráda Lébényhez közeli szakaszán hihetetlen jelenet játszódott le.

Kétszer ütközött a belső szalagkorlátnak, majd a külsőt is eltalálva felborult

Jók voltak a látási viszonyok, a burkolat száraz, egy autó mégis minden előzmény nélkül nekiment a belső szalagkorlátnak az M1-esen. A sofőr feltehetően próbálta menteni a menthetőt, de újra a szalagkorlátnak ütközött, majd a külső korlát felé vette az irányt. Miután nekihajtott, akkorát borult, hogy háromszor is átfordult.

Elcsapta a motorost, aztán képes volt megállni az út közepén

Az M85-ös autóúton egy autó vezetője nem győződött meg arról, hogy szabad-e a külső sáv, sávváltás közben elsodorta a mellette haladó motorost. A balesetet okozó autós a porfelhő ellenére is a külső sávban állt meg ahelyett, hogy biztonságosan lehúzódott volna a leállósávra.

Elnézte a sávváltást az M3-ason, csúnya vége lett

Esős időben érkezett egy autó az M3-as belső sávjában, majd hirtelen sávot akart váltani. A sofőr még időben észrevette ugyan, hogy van mellette egy másik autó, de túl hirtelen próbált korrigálni.

+1: Elképesztő videón, mennyire vakok a hazai autósok

Hiába dolgozik sokszor alacsonyabb forgalmú időszakokban az autópálya-kezelő, a közlekedők közül sokan észre sem veszik a tíz tonnánál hatalmasabb, háromtengelyes, sárga figyelmeztető jelzést használó ütközésienergia-elnyelő járműveket.