A csodával határos módon könnyebb sérülésekkel szálltak ki a kocsiból annak a balesetnek a résztvevői, ami nemrég történt az M1-esen. Jók voltak a látási viszonyok, a burkolat száraz volt, egy autó mégis minden előzmény nélkül nekiment a belső szalagkorlátnak.

A sofőr feltehetően próbálta menteni a menthetőt, de újra a szalagkorlátnak ütközött, majd a külső korlát felé vette az irányt. Miután nekihajtott, akkorát borult, hogy háromszor is átfordult.

Szerencsére a kerekeire érkezett a kocsi, az utasok pedig kiszálltak az autóból. Többen megálltak segíteni, nekik köszönetet mondott az autópálya-kezelő. Eközben a túloldalon megindult a katasztrófaturizmus, majdnem ráfutásos baleset is lett belőle. Ez a sokszor emlegetett fantomdugó.