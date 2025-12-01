A csodával határos módon könnyebb sérülésekkel szálltak ki a kocsiból annak a balesetnek a résztvevői, ami nemrég történt az M1-esen. Jók voltak a látási viszonyok, a burkolat száraz volt, egy autó mégis minden előzmény nélkül nekiment a belső szalagkorlátnak.

A sofőr feltehetően próbálta menteni a menthetőt, de újra a szalagkorlátnak ütközött, majd a külső korlát felé vette az irányt. Miután nekihajtott, akkorát borult, hogy háromszor is átfordult.

Szerencsére a kerekeire érkezett a kocsi, az utasok pedig kiszálltak az autóból. Többen megálltak segíteni, nekik köszönetet mondott az autópálya-kezelő. Eközben a túloldalon megindult a katasztrófaturizmus, majdnem ráfutásos baleset is lett belőle. Ez a sokszor emlegetett fantomdugó.

  • Ha korrigálni kell, akkor azt a helyzetnek megfelelően tegyük, hiszen autópályás sebességnél az autó ‒ a városi tempóhoz képest ‒ máshogyan reagál a hirtelen irányváltásokra.
  • Ha esetleg telefonálnod kell, ne legyen a kezedben a telefon! Használj kihangosítót!
  • Vezetőként kérd utastársad segítségét, ha bármire szükséged van, és elő kell venni! Ne te keresgélj az autóban vezetés közben!
  • Ha nincs veled senki, állj meg egy pihenőben, és úgy keresd meg azt, amire szükséged van!
  • Ha fáradt vagy, állj meg pihenni!
  • Ne videózzunk, ne bámészkodjunk, egyrészt, mert balesetveszélyes, másrészt kegyeleti, erkölcsi okokból is aggályos!
