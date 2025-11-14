Tatabánya térségében történt közlekedési baleset az M1-es autópályán november 11-én hajnalban, ami miatt teljes pályazár volt érvényben. Egy járműszerelvény vezetője beragadt a dugóba, és miután megunta a várakozást, úgy döntött, megfordul a sztrádán.

A belső sávban elhelyezett terelőtáblák között áthajtott a Győr felé vezető oldalra, ahol összeütközött egy szabályosan közlekedő autóval. A balesetben az autó egyik utasa megsérült.

A balesetet okozó 57 éves férfit előállították a tatabányai rendőrkapitányságra, ahol közúti veszélyeztetés gyanúja miatt hallgatták ki.