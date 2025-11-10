Megmagyarázhatatlan jelenet játszódott le az M1-es autópálya egyik terelésében – a szeptemberi esetről csak hétfőn hozta nyilvánosságra a forgalomfigyelő kamerák által készített felvételt az autópályakezelő.

Mint írják, Budapest irányába haladva először a külső, nem sokkal később pedig a belső szalagkorlátnak ütközött neki, miközben az ütközéselnyelőt szállító teherautó visszapillantó tükrét is letörte.

A társaság szerint centiken múlott, hogy nagyobb baj történjen. Habár majdnem elsodorta a közutasok kocsiját a kamionos, végül nem történt személyi sérülés.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) munkatársai azonnal értesítették a rendőrséget.

Nem ez volt az első alkalom, amikor teljesen érthetleten esetet láthattunk az M1-es autópályán, amióta kiépítették a tereléseket. Volt, hogy indokolatlanul állt be a sztráda: