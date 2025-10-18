Nem volt baleset, munkavégzés vagy műszaki hibás jármű, mégis bedugult péntek délután az M1-es autópálya, a bővítés alatt álló egyik szakaszon meg is állt a forgalom – magyarán: klasszikus fantomdugó alakult ki.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) a forgalomfigyelő kamerák felvételein meg is mutatta, hogyan néz ki, ha indokolatlanul keletkezik nagy dugó:

Az autópályakezelő hozzátette, már egy évek óta létező jelenségről van szó, ami ezúttal hosszú órákkal később és kilométerekkel odébb is éreztette a hatását, így a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrök közbelépésére volt szükség.

Mostanában nem ez volt az első eset, amikor az M1-es autópályán nagyobb galiba nehezítette a közlekedést: