Szeptember elején indultak el a bővítési munkálatok az M1-es autópályán, azonban még évekig tart, mire kétszer három (vagy négy) sávon lehet majd közlekedni. Addig viszont sok kellemetlenséggel jár a folyamat, közéjük tartoznak a terelések is, melyek egyikében, a sztráda Lébényhez közeli szakaszán alig két hete hihetetlen jelent játszódott le.

Mint az a forgalomfigyelő kamerák által készített és a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) Facebook-oldalára feltöltött videón jól látható, egy fekete autó sofőrje az átterelt szakaszon egyszer csak gondolt egyet, lelassított, majd meg is állt, és ezzel a lendülettel teljesen szabálytalanul megfordult.

Megáll az ész #111 - Közlekedésbiztonság a hétköznapokban 👉 Mindig azt mondjuk: egy döntés az autópályán időben és térben messze ható következményekkel jár - ezért. 🎥 Alig 2 hete az M1-es autópálya Lébényhez közeli szakaszán rögzítette az alábbi eseménysorozatot. 🤬 Egy fekete autó sofőrje az átterelt szakaszon lassít, megáll, majd teljesen szabálytalanul megfordul. Mögötte azonnal lassul, majd szinte rögtön meg is áll a forgalom. Gyakorlatilag kialakult egy fantomdugó. 🤯 És innen vesz még ijesztőbb fordulatot a történet: a harmónika hatás miatt az érkező autók egyre hirtelenebbet fékeznek. Többen a szembe jövő sávba menekülnek, miközben az egész okozója szépen elhagyja a helyszínt és lemegy az autópályáról. Ő már sehol sincs, de az események ezután még durvábban alakulnak. 😳 A szabálytalan megfordulás után nem telik el 30 másodperc (!) sem és olyan ráfutásos baleset történik, amely során az egyik autó kereke kiszakad a helyéről! 🚑 Csodával határos módon személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős! 🚨 IGEN! Mint minden esetben, a rendőrök számára most is eljuttattuk a felvételt, de legalább ennyire fontos az is, hogy: ⛔️ autópályán indokolatlanul lassítani, megállni, megfordulni nem csak hogy életveszélyes, TILOS is! 📏️ mindig tarts megfelelő követési távolságot, hogy legyen esélyed megállni, ha BÁRMI, akár ilyen eset is történik! 🦺️ ha baleset, műszaki hiba miatt ki kell szállnod az autóból, TE és MINDENKI más is vegyen fel láthatósági mellényt! A korlát védelmébe húzódva kérj segítséget és ott is várd meg azt, csak annyi ideig maradj a pályán, ameddig az feltétlenül szükséges! ❗️️Amikor vezetsz, döntesz! Ez a videó is mutatja, mivel jár egyetlen döntés. Hány ember életére, testi épségére lehet akár komoly hatással is! ⚠️ Amikor a volán mögé ülsz felelősséget vállalsz Magadért, Másokért is! 🚗 A közlekedés Társas-játék! Közlekedjünk felelősséggel! Pályán vagyunk! Közösen, veletek! #mkif #pályánvagyunk #közösenveletek #közlekedjbiztonságosan #közlekedésbiztonság #baleset #autópálya #police Közzétette: MKIF Zrt. - Az ország útja – 2025. szeptember 29., hétfő

Talán ő maga sem gondolta, hogy ezzel milyen láncreakciót indít el. Mögötte azonnal kialakult egy fantomdugó, majd a harmonika hatás miatt egyre hirtelenebbet fékeztek az érkező autók: többen a szembe jövő sávba menekültek, de így is alig 30 másodperc elteltével egy olyan ráfutásos baleset történt, aminek következtében kiszakadt az egyik autó kereke.

Az egész okozója eközben elhagyta a helyszínt, az autópályáról is lehajtott.

