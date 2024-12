Tapasztaltad már autózás közben, hogy nincs látható oka – például baleset, lezárás, elterelés vagy úton folyó munka –, egyszer csak mégis ott állsz a dugóban és vakarod a fejed, hogy mi a fene történik?

Na, ezt a jelenséget hívják fantomdugónak, vagy más néven szellemdugónak. Az ilyen torlódásoknak nincs egyértelmű oka, általában az emberi viselkedés és a járművek közötti interakció okozza.

Hogyan alakul ki a fantomdugó?

Ha egy sofőr váratlanul fékez, például azért, mert túl közel haladt az előtte lévő autóhoz, a mögötte haladók is fékezésre kényszerülnek. Ez a fékezési hullám aztán a sűrű forgalomban végiggyűrűzik a sorban, ami torlódást, sőt akár teljes megállást is okozhat. De akár egy kamion sávváltása is okozhat hasonlót, ami a mögötte haladókat lassításra kényszerítheti, ami szintén tovább növelheti a torlódást.

Akkor is kialakulhat fantomdugó, ha az út kapacitása közel van a maximumhoz, így minden kisebb zavar, homokszem a gépezetben – például egy lassabban haladó jármű vagy egy bizonytalan sofőr is aránytalanul nagy fennakadást okozhat.

Reakcióidő

Az autósok reakcióideje eltérő, így a lassítás és gyorsítás sem egyenletes. Ez a forgalom hullámzó mozgását eredményezi, amit gyakran „forgalmi hullámnak” is neveznek. Ezek szintén szellemdugóhoz vezethetnek.

A fantomdugók nagyon frusztrálók az autósok számára, főleg, ha sietnek, mert úgy látják, hogy a semmi miatt állnak a dugóban. Arról nem is beszélve, hogy a gyakori fékezés, majd elindulás a pénztárcának sem tesz jót, mert ilyenkor az autó is többet fogyaszt (hacsak nem hibrid vagy elektromos a járművünk). A környezetszennyezésről pedig inkább ne is beszéljünk…

El lehet kerülni a fantomdugót?

Próbáljunk meg figyelni arra, hogy ne fékezzünk hirtelen, tartsuk az egyenletes sebességet, ne másszunk rá az előttünk lévőre. Ha elegendő követési távolságot hagyunk, csökkenthetjük a sebességingadozásokat.

Ha van az autónkban távolságtartó tempomat, ami arra is képes, hogy állóra lassítsa az autót, majd újra elinduljon, amikor az előttünk haladó elkezd gurulni, akkor használjuk bátran. Nagyon hasznos dugóban.