Az Annahegyi pihenőnél egy megszűnt éttermi szolgáltatáshoz kapcsolódó hirdetőoszlop bontása miatt az M0-s autóút külső sávját lezárják az M1-M7 felé vezető oldalon. A parkolóba a kihajtás a munkálatok ideje alatt is biztosított lesz.

A bontási munkák december 2-án 9 órakor kezdődnek, várhatóan 17 óráig be is fejezik. Az autóút jelentős forgalma miatt nemcsak a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban, hanem napközben is lehetnek torlódások – írta a Magyar Közút.

Egy nappal korábban, december 1-jén vasárnap garanciális burkolatjavítás miatt 8 órától 17 óráig sávzárásra számíthatnak a közlekedők a Deák Ferenc soroksári Duna-hídon, a Győr felé vezető oldalon. A munkálatok miatt két sávot kell lezárni, emiatt egy sáv lesz járható. Az autóút jelentős forgalma miatt ezért időszakosan torlódások alakulhatnak ki.