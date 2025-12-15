Újabb tanulságos baleset felvételét tette közzé az autópálya-kezelő. Esős időben érkezett egy autó az M3-as belső sávjában, majd hirtelen sávot akart váltani. A sofőr még időben észrevette ugyan, hogy van mellette egy másik autó, de túl hirtelen próbált korrigálni.

A nagy kormánymozdulat miatt az autó megcsúszott, a forgalommal szembe fordult, majd meg sem állt az árokig. Szerencsére nem sérült meg senki.

Tél van, ilyenkor még fontosabb, hogy mindig az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjünk, és így válasszuk meg a sebességet is. Sávváltás előtt mindig győződjünk meg arról, hogy biztonsággal átsorolhatunk, és ha szükséges, mindig megfontolt mozdulatokkal korrigáljunk.

Az autó télen is négy tenyérnyi felületen érintkezik az aszfalttal. Ha például 110 km/h a sebességünk, akkor a fékezés megkezdéséig megtett út, vagyis a reakcióidő alatt megtett távolság nagyjából 46 méter, a fékút vizes burkolaton 97 méter (ami a száraz felülethez képest akár 30 méterrel is több lehet), így a teljes féktávolság elérheti a 113-143 métert is.

Az autópálya-kezelő mindenkit arra kér, hogy esős, nyálkás időben csökkentett sebességgel és fokozott figyelemmel közlekedjen!