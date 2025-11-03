Még augusztusban rögzített egy balesetet az autópálya-kezelő egyik forgalomfigyelő kamerája az M7-es autópályán, Pákozd térségében.

Az idő jó volt, a forgalom gyér. A külső sávban haladt egy kamion, amelynek egy középső sávban érkező autó egyszerűen nekiment. A pörgő személyautó ezután kétszer is eltalálta a mögötte érkezőt.

Alig hét másodperc telt el az első ütközés és a roncsok megállása között. A baleset mögött szinte azonnal hatalmas dugó alakult ki, a szemközti oldalon pedig a bámészkodók miatt valós ok nélkül lassult be a forgalom, fantomdugó alakult ki. Úgy tudni, a balesetben nem sérült meg senki komolyabban.

Az autósiskolákban úgy tanítják: vezetés közben a forgalmat is figyelni kell, annak dinamikáját, a körülöttünk közlekedőket, hogy tudjuk, ki hol van és mit csinál (sávot vált, lassít).

Sokszor csak ez a figyelem ad lehetőséget arra, hogy a mások által elkövetett esetleges hibákat kivédjük. Ezen a felvételen jól látszik, hogy a követési távolság betartása is nagyon fontos, csak a megfelelő távolság és sebesség megtartása mellett van egyáltalán esély jól és időben lereagálni egy nem várt eseményt.