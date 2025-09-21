A szombat délelőtti órákban ütközött össze két autó az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a 34-es és 35-ös kilométerszelvény között, Kajászónál az egyik autó a tetejére borult.

Összesen hárman utaztak a két autóban, a helyszínre mentőhelikopter érkezett, így egy időre teljes szélességében lezárták a sztrádát.

A szombaton történt balesetről a Bp-i Autósok birtokába egy felvétel, amelyen látható, hogy egy, a felhajtón nagy sebességgel érkező Seat talált el hátulról egy Honda Civicet. A portálnak a vétlen sofőr megírta, hogy a balesetet okozó személy ittas volt, ugyanakkor ezt az információt még nem erősítették.

Egészen elképesztő jelenet játszódott le néhány hónapja az M7-esen: az egyik tereléssel csak nagy nehezen tudott megbirkózni egy terepjárós társaság. Mondanánk, hogy inkább hagyjuk, hogyan oldották meg, de a Vezess alábbi cikkében megmutatjuk: