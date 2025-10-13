Hiába dolgozik sokszor alacsonyabb forgalmú időszakokban az autópálya-kezelő, a közlekedők közül sokan észre sem veszik a tíz tonnánál hatalmasabb, háromtengelyes, sárga figyelmeztető jelzést használó ütközésienergia-elnyelő járműveket.

A balesetek nagy részénél a burkolaton nincs, vagy csak nagyon rövid féknyom van. Volt korábban olyan eset, amikor 23 métert lökte előre a 13 tonnás, behúzott kézifékkel álló teherautót az abba ütköző személyautó.

Két héten belül hat ütközésvédőnek is nekimentek a hazai utakon, ebből két esetet mutatott meg az MKIF Zrt. Az első az M3-as autópályán történt, itt egy kamion hajtott neki az energiaelnyelőnek, a teherautó oldalának, majd keresztbe fordult az autópályán.

A második videón egy autós ütközött neki az M4-es autóúton munkavégzést biztosító autónak. Ebben a balesetben az autópálya-kezelő egyik munkatársa is megsérült. A társaság szerint ezek a balesetek könnyen elkerülhetőek lennének, ha vezetés közben az útra, a környezetre és egymásra figyelnének a sofőrök.

Az ütközésvédők (TMA) mozgó munkavégzés közben védik az autópálya-kezelő munkatársait éjjel és nappal, és persze azok életét is megmentik, akik így nem egy soktonnás teherautóba ütköznek.

Ez az egyszer használatos eszköz harmónikaszerűen gyűrődik össze, tompítva, elnyelve az ütközés sebességét, erejét, így esélyt adva arra, hogy az autóban utazók élve ússzák meg a becsapódást. Az okozott kár persze az autóst terheli.